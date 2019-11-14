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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 листопада

Гороскоп на сьогодні, 14 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприятливий для більшості творчих справ.

Водночас всі справи та проекти, розпочаті сьогодні, можуть мати довгостроковий характер. Тому створюйте щось важливе та корисне щонайменше для самого себе.

Бажано не вплутуватися у сварки та конфлікти – вони можуть затягнутися надовго.

Зірки радять зайнятися оздоровленням. Це може бути що завгодно: від усвідомленого вибору одягу з натуральних тканин та здорового харчування до початку занять спортом, якщо до цього часу не знали, коли ж краще почати.

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Турбота про рослини в будинку також принесе задоволення.

Вдалим може бути й похід за покупками, але важливо чітко розуміти межі своїх можливостей, щоб не витратити всі свої заощадження.

Сьогодні можна і потрібно виглядати розкішно – це і настрій підніме, і допоможе досягти бажаних результатів за умови прояву належної чарівності та наполегливості.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2019 рокудля всіх знаків зодіаку.

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