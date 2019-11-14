Гороскоп на листопад 2019 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на листопад склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Листопад – сприятливий період для Овнів у багатьох сферах життя. У фінансових справах, в особистих і ділових взаєминах настає плідний період. Використовуйте цей час максимально.

У першій половині листопада можуть виникнути перешкоди у кар’єрі. До кінця місяця загальна ситуація стабілізується. Вам надасть допомогу впливовий представник протилежної статі, з яким ви у минулому були партнерами.

Гороскоп для Тельців

Настає період кохання. Партнерство та шлюбні стосунки вимагають вашої уваги.

Корисно бувати на конференціях, на міжнародних заходах, подорожувати іншими країнами. У цей період ви можете зав’язати ділові взаємини або навіть зустріти своє кохання.

Наприкінці листопада юридичні питання перетягнуть на себе вашу увагу – доведеться вирішувати термінові справи.

Гороскоп для Близнюків

Зараз саме час переглянути пріоритети у всіх сферах життя.

У листопаді ваш повсякденний розклад буде переповнений дрібними справами, клопотами, інформацією. Але не хвилюйтеся, незабаром вам вдасться розвантажитися і почати займатися глобальними речами.

З’явиться можливість проявити здібності до організації заходів, оскільки ваші слова мають силу протягом цього місяця.

Гороскоп для Раків

У листопаді будуть складності у вихованні дітей, можливо, вони відмовляться відвідувати той чи інший розвивальний центр або виникнуть проблеми у школі.

У любовних справах відбудуться зміни – з’ясування стосунків, перехід на новий рівень, визначення їх подальшого розвитку. Закоханість посприяє розкриттю і розвитку ваших творчих талантів. Поїздки, розмови з коханими людьми будуть приносити вам радість. Можливо, відновлення колишніх любовних взаємин.

Гороскоп для Левів

У листопаді раз у раз виникатимуть сімейні суперечки. Будьте обережні¸ зробіть все можливе, щоб вони не переросли у конфлікти. Тоді ви зможете зміцнити взаємини з вашими рідними.

Угоди, пов’язані з нерухомістю, питання спадщини, ремонт або продаж власності забиратимуть левову частку вашої уваги. Затягується ремонт, з різних причин доведеться відкласти будівництво.

Гороскоп для Дів

Протягом місяця вас турбуватимуть питання купівлі-продажу, паперові справи, робота з документами. Намагайтеся висловлюватися чітко і ясно, уникаючи двозначностей.

Настає невідповідний час для починань, краще завершити справи, відновити старі взаємини.

Можуть бути затримки у дорозі, проблеми з отриманням дозволів, всі питання, пов’язані з паперами, сповільнюються.

Гороскоп для Терезів

Листопад – місяць візитів, до вас у гості можуть нагрянути племінники, брати чи сестри. Вам буде корисно поспілкуватися з ними, отримати додаткову інформацію.

Місяць подарує вам багато приємних знайомств, романтичних зустрічей. Ви легко вступаєте у контакт з навколишніми людьми, знаходите слова, щоб зацікавити співрозмовника.

Гороскоп для Скорпіона

У листопаді про себе нагадають ситуації і люди з минулого. Це будуть як приємні, так і не дуже зустрічі.

Гарний час для того, щоб опрацювати список своїх пріоритетів і видалити те, що заважає відчувати себе комфортно і впевнено рухатися по життю.

У другій половині листопада збільшиться ваш грошовий дохід. Головне – уважно вивчайте договір, аналізуйте пропозиції, що надходять.

Гороскоп для Стрільців

У багатьох сферах життя вам випаде відразу кілька можливостей, але не варто хапатися за все. Розставивши пріоритети, ви тільки виграєте. Прислухайтеся більше до себе, думка збоку може завести вас у глухий кут.

Наприкінці листопада на вас чекають серйозні зміни, потрібно буде ухвалювати кардинальні рішення. До вас буде підвищена увага, в особистій сфері закладіть фундамент для чогось дуже важливого.

Гороскоп для Козерогів

У листопаді можливі конфліктні ситуації, вас можуть спіткати неприємності.

Хороший місяць для відновлення взаємин, загублених контактів. Але потрібно розуміти, хто друг, а хто просто користується вами.

У листопаді можуть намітитися труднощі у фінансовій сфері. Ймовірно, вам доведеться в чомусь себе обмежити.

Гороскоп для Водоліїв

На роботі, у бізнесі, у стосунках потрібно бути обережними у висловлюваннях. У відносинах з іншими людьми обставини вимагають прагнення до згоди, пошуку компромісу.

Наприкінці місяця можете сміливо звернутися до керівництва, записатися на прийом до чиновника, щоб прискорити вирішення ваших питань.

Гороскоп для Риб

Листопад – місяць пошуку себе. Ви можете зустріти наставника, впливову людину, яка допоможе зрозуміти своє життєве призначення, і це поліпшить якість вашого життя.

Якщо у вас щось не виходить, то причина криється у ваших власних переконаннях. Настав час позбутися хоча б деяких з них.

Гарний час для поїздок за кордон. Це дасть вам додаткові можливості і розширить перспективи для реалізації бажань.п