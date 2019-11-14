Афіша на вихідні в Києві на 15-17 листопада 2019 року. Вікенд обіцяє столичним меломанам круті концерти, виставки та фестивалі. Куди піти в Києві на вихідних – розкажуть Факти ICTV.

Куди піти в Києві на вихідних – легке питання для жителів столиці, оскільки тут постійно проходить багато заходів, які варто відвідати.

На цих вихідних кияни можуть насолодитися Івана Дорна або гурту Антитіла.

Читайте: Lindemann виступить у Києві – дата і де купити квиток

Також є можливість сходити на виставку Body Worlds, яку продовжили до 19 січня, або круту студентську вечірку.

Факти ICTV публікують афішу на вихідні в Києві.

Am I Jazz? Festival 2019

Closer

14-17 листопада

Вартість: 500-2 000 грн

Купити квитки можна тут

Фестиваль Am I Jazz? відбудеться у Києві вчетверте. Першими оголошеними учасниками стали Bilal, Сатоко Фудзії, Каса Овералл і Денніс Аду. Зараз весь лайнап містить більше десятка виконавців.

У перший день фестивалю працюватиме тільки основна сцена Closer: у складі київського біг-бенду Денніса Аду гратиме британець Сімус Блейк, шість альбомів якого висували на Греммі.

У всі дні заходу працюватиме головний бар і Savage Food.

Body Worlds

ВДНГ, 4 павільйон

До 19 січня

Вартість: 350-400 грн

Придбати квитки можна тут

Саме та всесвітньо відома виставка німецького доктора Ґюнтера фон Гаґенса, яка у 1995 році шокувала мешканців Токіо, але згодом перетворилась на справжній феномен у світі сучасного мистецтва.

Експонати цієї виставки – справжні людські тіла, які після смерті власників зберегли спеціальним методом бальзамування. Тіла доповнять мультимедійними установками, щоб кожен зміг для себе по поличках розкласти процеси всередині нашого організму.

Незалежна музична премія Jäger Music Awards

Арт-галерея LAVRA

15 листопада, 19.00

Вартість: 300 грн

Придбати квитки можна тут

У 2018 році в Україні з’явилася перша премія незалежної музики Jäger Music Awards і відразу взяла хороший темп.

Стиль і жанр не мають значення: все багатство звуку – від саунд-дизайну до рок-н-ролу, від танцювальної електроніки до актуального хіп-хопу – зібрано в одному місці.

Різноманітні номінації, важливі для музикантів призи, серед яких зйомка музичного кліпу, організація туру і сертифікат на купівлю музичного обладнання.

Ідеологічно номінанти розділені на дві частини: основні номінації, що відзначають головні досягнення року, та номінація Young Blood для талановитих перспективних артистів. Основних номінацій десять: Гурт року, Сингл року, Відео року, Хіп-хоп-артист року, Рок-артист року, Електронний артист року, Лейбл року, Подія року, Діджей року та Внесок в індустрію.

Антитіла

Палац спорту

16-17 листопада, 19.00

Вартість: 300-750 грн

Придбати квитки можна тут

Здається, що Антитіла без жартів готуються потіснити з п’єдесталу Океан Ельзи, щоб стати новими королями сучасної української рок-музики. Про це свідчить швидкість, з якою фанати розбирають квитки, а організатори оголошують sold out.

Щоб усім вдалося потрапити на концерт улюбленого гурту, Антитіла готуються відіграти два концерти поспіль в київському Палаці спорту – так вони відсвяткують свій 10-річний ювілей та вихід нового альбому Hello, шостої платівки в дискографії талановитих киян.

Studance

ВДНГ

16 листопада, 21.00

Вартість: 400 грн

Купити квитки можна тут

17 листопада відзначається День студента. У Києві з нагоди свята відбудеться фестиваль Studance, на якому очікується до 10 тис. відвідувачів.

Більше 30 артистів виступлять на трьох сценах столичного ВДНГ.

Хедлайнером стане музичний проект з Великої Британії Gentlemens Club, який вперше відвідає Україну. Серед українських хедлайнерів – репер Kyivstoner і хіп-хоп-проект Курган і Агрегат.

Також можна буде почути і потанцювати під виступи відомих українських діджеїв, серед яких DJ Kon’, Pan Feofan, Kemper, Selecta, Wacky J, Cream Croc, SKINNER і не тільки.

На поп-сцені виступить зірка серіалу Школа Анна Трінчер, SHATYRKO, діджей KULTIVATOR і зірки Х-Фактору ZBSband.

Іван Дорн

М82

17 листопада, 19.00

Вартість: 600 грн

Придбати квитки можна тут

Музична творчість Дорна – вибухове поєднання хаусу, хіп-хопу, попу, ню-диско, фанку і фрі-джазу – плавить будь-які танцполи. Кожен концерт Дорнабанди – це унікальне живе шоу, наповнене шаленою харизмою та імпровізаціями непередбачуваного Івана Дорна, який з перших днів заробив собі репутацію безстрашного експериментатора і першовідкривача.

Іван Дорн вже багато років підкорює публіку своєю творчою активністю і завидною продуктивністю. Концерти збирають повні зали на найбільших українських майданчиках і зарубіжних сценах.

Така популярність артиста – цілком закономірна. Він дає публіці все для повноцінного відриву: відмінне поєднання тріп-хопу, джаз-фанку, сінті-року та інших крутих напрямів.

Раніше Факти ICTV писали про найкращі івенти, які потрібно відвідати в листопаді.