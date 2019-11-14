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Motorola представила культову модель розкладного телефона Razr

Компанія Motorola випустила нову версію розкладного телефона Razr з гнучким екраном.

Motorola представила культову модель розкладного телефона Razr

Оновлена модель працює на операційній системі Android і має гнучкий екран, як у Samsung Galaxy Fold.

У основного екрану діагональ 6,2 дюйма, вона має більш витягнуту форму, ніж більшість інших смартфонів.

Зовні телефон має додатковий сенсорний міні-дисплей діагоналлю 2,7 дюйма. За допомогою нього можна відповідати на повідомлення, керувати плеєром і навіть робити селфі.

Читайте: Характеристики Samsung Galaxy W20 злили до анонсу

Також нова модель має кнопкову клавіатуру.

Новий телефон Razr з’явиться на ринку в січні 2020 року. Коштуватиме він $1 499 (36 500 грн).

Нагадаємо, раніше стало відомо, як виглядатиме iPhone 12.

Фото: Motorola

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