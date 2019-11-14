Компанія Motorola випустила нову версію розкладного телефона Razr з гнучким екраном.
Оновлена модель працює на операційній системі Android і має гнучкий екран, як у Samsung Galaxy Fold.
У основного екрану діагональ 6,2 дюйма, вона має більш витягнуту форму, ніж більшість інших смартфонів.
Зовні телефон має додатковий сенсорний міні-дисплей діагоналлю 2,7 дюйма. За допомогою нього можна відповідати на повідомлення, керувати плеєром і навіть робити селфі.
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Також нова модель має кнопкову клавіатуру.
Новий телефон Razr з’явиться на ринку в січні 2020 року. Коштуватиме він $1 499 (36 500 грн).
Нагадаємо, раніше стало відомо, як виглядатиме iPhone 12.
Фото: Motorola
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