PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що подарувати дружині на Новий рік 2020 – 10 ідей

Новий рік – час подарунків та виконання бажань. Якщо не знаєте, що подарувати дружині на свято, Факти ICTV пропонують кілька ідей.

Подарунок дружині на Новий рік 2020

Подарунок дружині на Новий рік не може бути банальним та нагадувати про роботу або побут. Не забувайте – це чарівний час. Тому станьте для другої половинки Санта Клаусом.

Виконання бажання

Якщо дійсно хочете зробити коханій дружині новорічний сюприз, виконайте її заповітне бажання або одне з них. Новий рік – дуже вдалий для цього час.

Швидше за все, це щось глобальне і не обов’язково матеріальне – подорож, гаджет, квитки на концерт улюбленої групи, абонемент у фітнес-центр, а може якась рідкісна книга. Ви краще знаєте свою половинку. Якщо ж не здогадуєтесь, про що вона мріє, не бійтеся запитати.

Подарунок дружині на Новий рік 2020

Фото: Рixabay

Доповнення до такого подарунка може бути приємна дрібниця. Факти ICTV пропонують кілька варіантів.

1. Подушка з новорічним принтом.

2. Трикотажний плед з вовни, який зігріє вашу кохану в довгі зимові вечори.

3. Подарунковий бокс (чай, кружка, мед) може доповнити той же плед та багато інших дрібничок.

4. Набір ароматного мила Золота мишка.

5. Косметика, парфуми або білизна.

6. Новорічні свічники.

7. Подарунок з гумором – дерев’яна дошка у вигляді шматка сиру (відмінно впишеться у сервіровку новорічного столу та щоранку підніматиме настрій).

8. Оригінальний чайник-заварник з декором з полімерної глини.

9. Солодощі – без них важко уявити Новий рік!

Читайте: Що готувати на Новий рік 2020: рецепти страв до святкового столу

Ще більше ідей подарунків для дружини – у фотогалереї.

  • Подушка з новорічним принтом
  • Чашка
  • Набір ароматного мила Золота мишка
  • Новорічні свічники
  • Солодощі
  • Подушка з новорічним принтом
  • Чашка
  • Набір ароматного мила Золота мишка
  • Новорічні свічники
  • Солодощі
Що подарувати дружині на Новий рік 2020 – 10 ідей / 8 фотографий

Факти ICTV раніше пропонували добірку подарунків чоловікові на Новий рік.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка