14 листопада відзначають Міжнародний день логопеда, День боротьби проти діабету, а православні християни вшановують пам’ять святих чудотворців Кузьми та Дем’яна. Які ще свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На 14 листопада припадає Міжнародний день логопеда, який відзначається з 2004 року. Його поява свідчить про те, що кількість мовних розладів зростає з року в рік, а проблеми корекції мовних порушень у дітей вже мають глобальний характер.

А ще сьогодні – День боротьби проти діабету. За даними ВООЗ, на Землі проживає близько 200 млн діабетиків. Ця дата відзначається щорічно з 1991 року в день народження канадського фізіолога Фредеріка Бантінга, який спільно з професором Джоном Маклеодом відкрив гормон інсулін.

Окрім того, в другий четвер листопада відзначають Всесвітній день якості, встановлений у 1989 році.

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Сьогодні свої іменини святкують Єлизавета, Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Сергій, Федір, Юліанія та Яків, але найбільше вшановують пам’ять святих чудотворців Кузьми й Дем’яна.

Брати-близнюки з Малої Азії були лікарями, їх вважають покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, стоматологів та навіть перукарів. Вони мали дар зцілювали душевні та тілесні рани за допомогою молитов.

У народі цей день називають дівочим або курячим святом. Молодь збиралася на вечорниці, на гуляння дівчата приносили страви з курячого м’яса, а хлопці жартома визначали – “чия курятина смачніша”. Щоб водилася птиця, треба їсти страви з неї.

Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в’язати теплі речі.

Також 14 листопада завершуються будь-які польові роботи, бо починаються морози.

Прикмети на 14 листопада

Теплий день – зима не прийде на початку грудня і буде теплою.

Якщо мороз слабкий – зима настане нескоро.

На річках утворився лід – мороз буде триматися до весни.

Якщо наймолодший чоловік у сім’ї з’їсть куряче серце – буде увесь рік здоровим.

Нявкає кішка – до невезіння.

Що не можна робити 14 листопада

Подаючи милостиню жебракові, не можна дивитися йому в очі – це до біди.

Не виливайте на вулицю воду після купання немовляти, бо дитина страждатиме від безсоння.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.