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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 15 листопада

Гороскоп на сьогодні, 15 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 15 листопада

Світлий час доби сприяє творчій діяльності. Добре, якщо робота або відпочинок будуть активними. Вдалими можуть виявитися справи, пов’язані із застосуванням творчої, місцями навіть артистичної складової. Бажано сьогодні не перенапружуватися фізично. Краще працювати інтелектуально.

Можна займатися вивченням чогось нового, збором інформації. Комунікації можуть не дати очікуваного ефекту, можливі непорозуміння, конфліктні ситуації. Краще відкладіть великі переговори та підписання важливих операцій.

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Ближче до вечора може виникати дратівливість, буде домінувати енергетика руйнування. Спілкування навряд принесе задоволення.

Ухвалювати серйозні та важливі рішення сьогодні  не варто.

Раніше Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2019 рокудля всіх знаків зодіаку.

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