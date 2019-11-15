Скоро настане головне свято зими, і ми ввійдемо у 2020 рік, обмінявшись приємними сюрпризами і презентами. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї того, що подарувати на Новий рік.

Питання, що подарувати на Новий рік, знову стає актуальним. Поки до свята залишилося півтора місяці і ще не почався божевільний ажіотаж – саме час купувати презенти.

Подарунки на Новий рік 2020 показують, наскільки ви були уважні до своїх родичів протягом року. Якщо друзям можна подарувати смішний сувенір, то над подарунком для близьких варто задуматися.

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Для того, щоб вибрати хороший подарунок на Новий рік необхідно завести собі звичку записувати протягом року ідеї або бажання близьких людей в блокнот або телефон. В кінці року такий список стане в пригоді.

Якщо за 12 місяців у вас не назбиралося ідей того, що подарувати на Новий рік близьким і друзям, Факти ICTV підготували 10 непоганих варіантів.

Рюкзак за розміром ручної поклажі лоукоста







Подарунки на Новий рік 2020 – 10 найкращих ідей / 2 фотографии

З появою в країні безвізу українці почали частіше подорожувати.

До того ж в Україну зайшло декілька лоукостів, які дають можливість придбати недорогі квитки, тому поїздка за кордон тепер стала ще реальнішою. На рейсах цих авіакомпаній можна літати з ручною поклажею, яка обмежена певними параметрами.

Початківцям-мандрівникам на Новий рік можна подарувати рюкзак, який пошитий спеціально під її розмір.

Ціна від 750 до 950 грн.

Космічний халат-ковдра

Хороший подарунок для любителів Зоряних війн. Також такий халат зможе зігріти взимку будь-якого джедая.

Ціна – 1 600 грн.

Фітнес-трекер

Всі люблять статистику, яка стосується його активності. Скільки кроків пройшов, яке серцебиття, пульс – все це є у фітнес-трекері. Також такий пристрій може непогано мотивувати на заняття спортом.

Ціна від 900 грн.

Портативна колонка

Незамінна річ для любителів музики, які відмовилися від використання ПК вдома, або тих, хто хоче слухати музику поза квартирою.

Вартість оригінальної колонки – від 2 500 грн.

Кардхолдер на 2 карти

Гаманці зараз відходять на другий план, оскільки багато хто зараз відмовилися від паперових грошей. Є ті, хто не користується навіть банківськими картами, оплачуючи покупки за допомогою смартфона.

Кардхолдер стане в нагоді для зберігання водійського посвідчення, транспортної карти або ж перепустки на роботу.

Ціна від 150 до 1 000 грн.

Навушники

Річ, яка належить до категорії корисних і практичних подарунків. Навушники потрібні всім. Їх вибір залежить від людини, якій їх збираються дарувати. Якщо це подарунок для любителів яблучних гаджетів, то, залежно від бюджету, можна подарувати earpods або airpods.

Можна розглянути варіант із великими навушниками, які підійдуть особливим цінителям.

Ціна хороших навушників стартує від 1 000 грн.

Смарт-ваги

Настала епоха спорту і здорового харчування. Люди відвідують тренажерні зали, басейни, пробують вегетаріанство і сироїдіння. Все це робиться для того, щоб підтримувати своє тіло у формі і зберегти здоров’я.

Смарт-ваги допоможуть контролювати цей процес сучасним чином. Всі дані про вагу синхронізуватимуться зі смартфоном або фітнес-трекером.

Ціна від 700 грн.

Екшн‑камера

Подарунок підійде для мандрівників і просто тих, хто захоплюється зйомкою.

Ціна від 1 000 грн.

Укулєлє

Хороший подарунок для друзів або молодших родичів. Навчиться грати на укулєлє дуже просто, а її звуки не дратують навіть в процесі навчання.

Якщо ж вчитися не дуже хочеться, тоді укулєлє зможе стати симпатичним декором для квартири.

Ціна від 600 грн.

Power bank

Ще одна незамінна річ в сучасному світі. Люди багато часу проводять у своїх смартфонах – читають, дивляться серіали, фотографують, знімають відео, розраховуються в магазинах і спілкуються в соцмережах. Через таку активність мало який гаджет витримає добу без підзарядки.

Додаткові акумулятори знадобляться і мандрівникам, які вирушають з наметом в гори або на море. В таких умовах зарядити телефон вдається вкрай рідко.

Ціна від 500 грн.

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