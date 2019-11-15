У більшості областей України буде хмарна з проясненнями погода, проте в західних регіонах очікуються дощі.
На 15 листопада синоптики прогнозують опади на заході України. Температура повітря прогріється вдень до 7°…11° та до 3°…9°. Проте на Закарпатті вдень буде 14°-16° тепла вдень та 8°-10° вночі.
На півночі буде хмарно. Температура вдень 7°…10°, вночі 2°…5°.
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У центральних та східних регіонах хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть 7°…10° вдень та 0°…5° вночі.
На півдні також буде хмарно з проясненнями. Проте повітря прогріється до 13°…15° вдень та 7°…9° вночі.
Факти ICTV раніше писали, якої погоди варто очікувати у листопаді 2019 року. Остання хвиля тепла порадує українців у період з 22 по 27 листопада.