У більшості областей України буде хмарна з проясненнями погода, проте в західних регіонах очікуються дощі.

На 15 листопада синоптики прогнозують опади на заході України. Температура повітря прогріється вдень до 7°…11° та до 3°…9°. Проте на Закарпатті вдень буде 14°-16° тепла вдень та 8°-10° вночі.

На півночі буде хмарно. Температура вдень 7°…10°, вночі 2°…5°.

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У центральних та східних регіонах хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть 7°…10° вдень та 0°…5° вночі.

На півдні також буде хмарно з проясненнями. Проте повітря прогріється до 13°…15° вдень та 7°…9° вночі.