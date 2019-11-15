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Погода в Україні на 15 листопада (КАРТА)

У більшості областей України буде хмарна з проясненнями погода, проте в західних регіонах очікуються дощі.

Погода в Україні на 15 листопада (КАРТА)

На 15 листопада синоптики прогнозують  опади на заході України. Температура повітря прогріється вдень до 7°…11° та до 3°…9°.  Проте на Закарпатті вдень буде 14°-16° тепла вдень та 8°-10° вночі.

На півночі буде хмарно. Температура вдень 7°…10°, вночі 2°…5°.

Читайте: Дощі на заході та +18: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У центральних та східних регіонах хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть 7°…10° вдень та 0°…5° вночі.

На півдні також буде хмарно з проясненнями. Проте повітря прогріється до 13°…15° вдень та 7°…9° вночі.

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