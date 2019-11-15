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Факти / Lifestyle

Як сміття стає мистецтвом – захоплюючі арт-об’єкти з вторсировини

До Всесвітнього дня вторинної переробки (Всесвітнього дня рециклінгу), який відзначають 15 листопада, Факти ICTV зібрали шедеври мистецтва, створені з вторсировини.

Мистецтво зі сміття

Головна мета Всесвітнього дня вторинної переробки – привернути увагу до проблеми обмеженості ресурсів, зниження вартості готової продукції за рахунок використання більш дешевої сировини, а також боротьба з забрудненням навколишнього середовища.

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Екологи впевнені, сміття потрібно грамотно утилізувати, а ще краще – переробляти, даючи вже використаній сировині друге життя. Тим часом творчі люди давно придумали застосування вторсировині, створюючи з неї справжні шедеври!

Найцікавіші з них – у галереї.

Як сміття стає мистецтвом – захоплюючі арт-об’єкти з вторсировини / 42 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про київських мультиплікаторів, які взялись створювати мультик зі сміття та про сміття. У рамках проекту корки від пляшок, стара фотоплівка та безліч іншого пластикового непотребу отримують нове, несподіване життя.

Фото: kulturologia, etoday, artukraine, dv-gazeta

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