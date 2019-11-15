15 листопада на ПК, Xbox One і PlayStation 4 відбувся реліз екшену Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order представили на ПК, Xbox One і PlayStation 4 і гра відразу ж завоювала високі оцінки критиків.

У Star Wars Jedi: Fallen Order вже є перші оцінки на Metacritic – 84 бали зі 100 від журналістів і 8,2 з 10 від геймерів. В обох випадках це досить високі оцінки.

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Найбільше гру хвалять за сюжет, геймплей і графіку.

Також в ній відзначають і мінуси, серед яких безліч запозичень з інших ігор, затягнутий темп розповіді, убогість супротивників і проблеми з продуктивністю.

Сюжет Star Wars Jedi: Fallen Order

Дії розгортаються після подій третього епізоду Зоряних війн. Після оголошеного імператором Палпатіном Наказу 66 більшість джедаїв було вбито, і головний герой гри, молодий падаван Кел змушений піти в підпілля.

Під час гри він повинен завершити своє навчання і опанувати світловий меч. У пригодах йому допомагає лицар-джедай і дроїд BD-1.

Рейтинг Star Wars Jedi: Fallen Order від найбільших ігрових видань

Gamers Heroes — 10/10;

GamingTrend — 9,5/10;

Easy Allies — 9/10;

IGN-9/10;

Game Informer — 8,8/10;

GameSpot — 8/10;

GamesRadar — 8/10;

Guardian — 8/10;

Gamer.nl -7/10;

Shacknews — 7/10;

USgamer — 7/10.

До слова, в мережі з’явився трейлер дев’ятого епізоду Зоряних війн: Сходження Скайвокера. Фільм вийде в прокат 20 грудня.