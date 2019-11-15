У США вдалося сфотографувати оленя з трьома рогами. Таких народжується один на мільйон.

75-річний фотограф-любитель зі США Стівен Ліндберг сфотографував у лісі біля свого будинку рідкісного оленя з трьома рогами.

Спочатку Ліндберг не зрозумів, що знімає оленя з трьома рогами, так як був сфокусований на процесі зйомки тварини в русі.

Незвичайний олень не заперечував проти фотосесії, так як його більше цікавила лань, яка лежала неподалік, розповів фотограф.

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Ветеринарний лікар Стів Едвардс повідомив, що на мільйон оленів зустрічається тільки одна особина з трьома рогами.

Нагадаємо, у В’єтнамі ученим вдалося зняти “мишооленя”, якого вважали вимерлим.

Джерело: The Washington Post

Фото: Steve Lindberg