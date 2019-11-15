PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вторинна переробка сміття в Києві: ціни і пункти приймання (КАРТА)

У світі все більшої популярності набирає рух за збереження навколишнього середовища. Тому Факти ICTV підготували низку варіантів, куди в Києві можна здати на переробку сміття.

Вторинна переробка сміття в Києві: ціни і пункти приймання (КАРТА)

Якщо у вас вдома досі лежать гори непотрібної макулатури, пластику чи склотари, то це потрібно виправляти.

Такі речі сьогодні можна здавати на вторинну переробку. Це не тільки захистить довкілля, а ще й допоможе підзаробити.

Ціни на приймання вторинної сировини у Києві:

  • за 1 кг макулатури – від 2,8 до 3,8 грн;
  • за 1 кг пластику – від 6 до 14 грн;
  • за 1 кг металу – від 17 до 20 грн;
  • за 1 кг текстильних відходів – до 4 грн.

Читайте: Екологія під загрозою! В арктичній кризі знайшли пластик

Пункти приймання вторинної сировини в Києві

У Києві існує безліч пунктів вторинної переробки сміття, які з радістю допоможуть вам позбутися непотребу.

Одна із таких станцій сортування розташована на вулиці Саперно-Слобідській, неподалік станції метро Деміївська.

Працює вона з середи до п’ятниці з 14.00 до 19.30, а також у суботу та неділю з 10.00 до 15.30. Вихідні – понеділок і вівторок.

Ще одним місцем, де приймають макулатуру, поліетилен, пластикові пляшки, є Макулатура.kiev.ua.

Компанія самостійно вивозить сміття та розраховується за нього вже на місці. Працівники приїжджають у будь-яку точку Києва і укладають договори з клієнтами для забезпечення прозорості законодавчої процедури. Ціна за 1 кг макулатури тут становить 3,10 грн.

Здати сміття на переробку в Києві також можна за адресами:

  • Київміськвторресурси – вул. Євгена Маланюка, 112 (скляна та алюмінієва тара);
  • Прийомний пункт вторсировини – вул. Салютна, 2;
  • Vtorsyre-Kiev – вул. Саксаганського, 43 (доступна послуга безкоштовного вивозу);
  • Vyvoz Hlama – вул. Березняківська, 23;
  • Укрпромресурс – вул. Сім’ї Хохлових, 8 (прийом макулатури, пластику та поліетилену);
  • Грей Пак – вул. Академіка Кржижановського, 4 (прийом макулатури, піддонів, поліетилену, стретч-плівки);
  • Міська екологічна служба – вул. Колекторна, 3А ( прийом макулатури);
  • Утиліс Іннотех – вул. Оболонська, 39.

Крім цих пунктів для переробки, в Києві окремо існують місця прийому електронних і автомобільних відходів, батарейок. Для зручності екоактивісти навіть створили мапу, де можна здати відходи.

До речі, у різних країнах місцева влада різними способами заохочує жителів сортувати і здавати сміття на переробку. Так, у Римі туристи та мешканці можуть розрахуватися за проїзд пластиковими пляшками.

Детальніше про те, як ще у Римі привчають до сортування сміття, раніше писали Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мистецтво зі сміття
Як сміття стає мистецтвом – захоплюючі арт-об’єкти з вторсировини
Ukraine WOW. На київському вокзалі відкрили креативну виставку
Ukraine WOW. На київському вокзалі відкрили креативну виставку
Домашнє насильство
Перший вирок за домашнє насилля у Києві: 33-річного тирана посадили на три місяці
У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського
У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського
Пограбування школярки у Києві
Киянка зайшла до школи і зірвала золотий ланцюжок з шестирічної учениці
Кріобанк та стерильні палати: яким буде новий корпус Охматдиту
Кріобанк та стерильні палати: яким буде новий корпус Охматдиту
Олексій Белько
“Мінеру” мосту Метро Бельку продовжили арешт
Соліст Scorpions прогулявся Києвом і заспівав на вулиці
Соліст Scorpions прогулявся Києвом і заспівав на вулиці
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка