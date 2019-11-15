У світі все більшої популярності набирає рух за збереження навколишнього середовища. Тому Факти ICTV підготували низку варіантів, куди в Києві можна здати на переробку сміття.

Якщо у вас вдома досі лежать гори непотрібної макулатури, пластику чи склотари, то це потрібно виправляти.

Такі речі сьогодні можна здавати на вторинну переробку. Це не тільки захистить довкілля, а ще й допоможе підзаробити.

Ціни на приймання вторинної сировини у Києві:

за 1 кг макулатури – від 2,8 до 3,8 грн;

за 1 кг пластику – від 6 до 14 грн;

за 1 кг металу – від 17 до 20 грн;

за 1 кг текстильних відходів – до 4 грн.

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Пункти приймання вторинної сировини в Києві

У Києві існує безліч пунктів вторинної переробки сміття, які з радістю допоможуть вам позбутися непотребу.

Одна із таких станцій сортування розташована на вулиці Саперно-Слобідській, неподалік станції метро Деміївська.

Працює вона з середи до п’ятниці з 14.00 до 19.30, а також у суботу та неділю з 10.00 до 15.30. Вихідні – понеділок і вівторок.

Ще одним місцем, де приймають макулатуру, поліетилен, пластикові пляшки, є Макулатура.kiev.ua.

Компанія самостійно вивозить сміття та розраховується за нього вже на місці. Працівники приїжджають у будь-яку точку Києва і укладають договори з клієнтами для забезпечення прозорості законодавчої процедури. Ціна за 1 кг макулатури тут становить 3,10 грн.

Здати сміття на переробку в Києві також можна за адресами:

Київміськвторресурси – вул. Євгена Маланюка, 112 (скляна та алюмінієва тара);

Прийомний пункт вторсировини – вул. Салютна, 2;

Vtorsyre-Kiev – вул. Саксаганського, 43 (доступна послуга безкоштовного вивозу);

Vyvoz Hlama – вул. Березняківська, 23;

Укрпромресурс – вул. Сім’ї Хохлових, 8 (прийом макулатури, пластику та поліетилену);

Грей Пак – вул. Академіка Кржижановського, 4 (прийом макулатури, піддонів, поліетилену, стретч-плівки);

Міська екологічна служба – вул. Колекторна, 3А ( прийом макулатури);

Утиліс Іннотех – вул. Оболонська, 39.

Крім цих пунктів для переробки, в Києві окремо існують місця прийому електронних і автомобільних відходів, батарейок. Для зручності екоактивісти навіть створили мапу, де можна здати відходи.

До речі, у різних країнах місцева влада різними способами заохочує жителів сортувати і здавати сміття на переробку. Так, у Римі туристи та мешканці можуть розрахуватися за проїзд пластиковими пляшками.

Детальніше про те, як ще у Римі привчають до сортування сміття, раніше писали Факти ICTV.