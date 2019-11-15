15 листопада відзначають Всесвітній день вторинної переробки, а православні християни відзначають день Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері. Які ще свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На 15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу, або Всесвітній день вторинної переробки. Мета цього свята – привернення уваги влади, громадськості та промислових структур до цієї теми.
Православні християни відзначають день Шуйської-Смоленської чудотворної ікони Божої Матері, яка була написана у XVII століті у Воскресенському приході міста Шуї. У ті часи там лютувала моровиця.
Читайте: Місячний календар на листопад 2019 – сприятливі дні і заборони
Сподіваючись на милість Божу, парафіяни доручили одному ченцю написати образ Смоленської Божої Матері. Ікона писалася цілий тиждень, а весь цей час жителі Шуї постили та молилися.
Коли ікона була написана, її перенесли до церкви та поставили в особливо влаштованому місці. З цього моменту моровиця пішла на спад.
15 листопада іменини відзначають Костянтин, Альберт, Марк.
Прикмети на 15 листопада
- На дорогах бруд – тепло до початку грудня.
- Птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду.
- Хмари затягнули небо – до тепла.
- Проти вітру хмари пливуть – очікуйте снігопад.
Що не можна робити 15 листопада
- Не можна сваритися з родичами.
- Не рекомендують відмовляти в милостині.
Раніше Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.