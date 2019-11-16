Де буде розпродаж у Чорну п’ятницю 2019, читайте на сайті Факти ICTV.

29 листопада в Україні настане чорна п’ятниця, коли магазини влаштовують величезні розпродажі. Аби ви заздалегідь зрозуміли, що хочете придбати, ми підготували для вас перелік магазинів, які беруть участь у дні великих знижок.

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Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019

Побутова техніка

Алло

Ельдорадо

Comfy

Цитрус

Розетка

Фокстрот

Stylus

MOYO

Xiaomi

Одяг та взуття

Answear

Intertop

Lamoda

H&M

Lee Cooper

Kasta

Косметика

Watsons

NYX Cosmetic

iHerb

Parfums

Товари для дому

Епіцентр

Jysk

Подорожі

Booking

МАУ

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не піддатися на психоз і не купити зайвого.