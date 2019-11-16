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Факти / Lifestyle

Чорна п’ятниця 2019: де будуть розпродажі

Де буде розпродаж у Чорну п’ятницю 2019, читайте на сайті Факти ICTV.

Чорна п’ятниця 2019: де будуть розпродажі

29 листопада в Україні настане чорна п’ятниця, коли магазини влаштовують величезні розпродажі. Аби ви заздалегідь зрозуміли, що хочете придбати, ми підготували для вас перелік магазинів, які беруть участь у дні великих знижок.

Читайте: Чорна п’ятниця 2019: скільки витратять українці та топ-5 товарів

Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019

Побутова техніка

  • Алло
  • Ельдорадо
  • Comfy
  • Цитрус
  • Розетка
  • Фокстрот
  • Stylus
  • MOYO
  • Xiaomi

Одяг та взуття

  • Answear
  • Intertop
  • Lamoda
  • H&M
  • Lee Cooper
  • Kasta

Косметика

  • Watsons
  • NYX Cosmetic
  • iHerb
  • Parfums

Товари для дому

  • Епіцентр
  • Jysk

Подорожі

  • Booking
  • МАУ

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не піддатися на психоз і не купити зайвого.

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