Де буде розпродаж у Чорну п’ятницю 2019, читайте на сайті Факти ICTV.
29 листопада в Україні настане чорна п’ятниця, коли магазини влаштовують величезні розпродажі. Аби ви заздалегідь зрозуміли, що хочете придбати, ми підготували для вас перелік магазинів, які беруть участь у дні великих знижок.
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Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019
Побутова техніка
- Алло
- Ельдорадо
- Comfy
- Цитрус
- Розетка
- Фокстрот
- Stylus
- MOYO
- Xiaomi
Одяг та взуття
- Answear
- Intertop
- Lamoda
- H&M
- Lee Cooper
- Kasta
Косметика
- Watsons
- NYX Cosmetic
- iHerb
- Parfums
Товари для дому
- Епіцентр
- Jysk
Подорожі
- Booking
- МАУ
До слова, раніше Факти ICTV писали, як не піддатися на психоз і не купити зайвого.