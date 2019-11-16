День радіо, телебачення і зв’язку відзначається в Україні щорічно 16 листопада. Найкращі СМС-привітання зі святом – у матеріалі Фактів ICTV.
День радіо, телебачення і зв’язку отримав статус офіційного свята у 1994 році. Другий президент України Леоніда Кучма підписав указ Про день працівників радіо, телебачення і зв’язку, який наказував відзначати цю дату щороку 16 листопада.
Професійне свято було запроваджено з ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку.
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Він не є вихідним, якщо не випадає на суботу або неділю.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС з днем працівників радіо, телебачення та зв’язку.
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
* * *
Поздоровляєм всіх зв’язківців,
Монтерів також та радистів,
І листонош ми всіх вітаєм,
І телебачення не забуваєм!
Живіть красиво та багато,
Щоб ломилась ваша хата,
Від багатства та добра,
Щастя, радості й тепла!
***
Шановні друзі!
Скніти — годі!
Хай радість свято уквітча!
Прийміть вітання!
(Є нагода)
Від мене, телеглядача.
Здоров’я кожному і вдачі,
І щоб не знали ви біди,
Щоб ваші телепередачі
Для всіх найкращими були!
Своє вже сурми просурмили,
Щоб пошук ваш не ледачів,
Завжди щоб ваші телехвилі
Теплили душі глядачів!
***
Бажаєм зв’язківцям здоров’я багато,
Щоб жили б вони не лише на зарплату!
Прекрасних, розумних вам передач,
В житті щоб не було ніколи нестач!
***
Голубий екран –
Як вікно у світ.
Ви за ним усі,
Та поміж людьми,
Знають добре вас.
Ближче від рідні
Багатьом із нас,
Завжди на порі,
Завжди в добрий час.
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