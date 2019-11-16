День радіо, телебачення і зв’язку відзначається в Україні щорічно 16 листопада. Найкращі СМС-привітання зі святом – у матеріалі Фактів ICTV.

День радіо, телебачення і зв’язку отримав статус офіційного свята у 1994 році. Другий президент України Леоніда Кучма підписав указ Про день працівників радіо, телебачення і зв’язку, який наказував відзначати цю дату щороку 16 листопада.

Професійне свято було запроваджено з ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку.

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Він не є вихідним, якщо не випадає на суботу або неділю.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС з днем працівників радіо, телебачення та зв’язку.

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

* * *

Поздоровляєм всіх зв’язківців,

Монтерів також та радистів,

І листонош ми всіх вітаєм,

І телебачення не забуваєм!

Живіть красиво та багато,

Щоб ломилась ваша хата,

Від багатства та добра,

Щастя, радості й тепла!

***

Шановні друзі!

Скніти — годі!

Хай радість свято уквітча!

Прийміть вітання!

(Є нагода)

Від мене, телеглядача.

Здоров’я кожному і вдачі,

І щоб не знали ви біди,

Щоб ваші телепередачі

Для всіх найкращими були!

Своє вже сурми просурмили,

Щоб пошук ваш не ледачів,

Завжди щоб ваші телехвилі

Теплили душі глядачів!

***

Бажаєм зв’язківцям здоров’я багато,

Щоб жили б вони не лише на зарплату!

Прекрасних, розумних вам передач,

В житті щоб не було ніколи нестач!

***

Голубий екран –

Як вікно у світ.

Ви за ним усі,

Та поміж людьми,

Знають добре вас.

Ближче від рідні

Багатьом із нас,

Завжди на порі,

Завжди в добрий час.

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік. В ньому ви знайдете 11 дат, які завжди є вихідними.