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Факти / Lifestyle

День радіо, телебачення та зв’язку – привітання у картинках

До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями.

День радіо, телебачення та зв’язку – привітання у картинках

День працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні відзначається щорічно 16 листопада.

Свято було встановлено указом президента України 11 листопада 1994 року № 667/94.

Саме 16 листопада в 1924 році в Харкові в ефірі прозвучала перша радіопередача. Перші слова з гучномовців прозвучали о 19.00: Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!

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Історія телебачення в нашій країні бере свій початок з середини ХХ століття. На території Союзу в ті роки працювало кілька телецентрів: Московський, Ленінградський, а третім з 1953 року став Київський.

Люди цих професій не знають звичних для багатьох вихідних і свят, в будь-який час року та за будь-якої погоди вони на роботі.

Не забудьте привітати всіх причетних з Днем радіо, телебачення та зв’язку. Для цього Факти ICTV створили креативні картинки з привітаннями.

  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
  • День радіо, телебачення та зв'язку
День радіо, телебачення та зв’язку – привітання у картинках / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали все, що треба знати про кодування супутникового сигналу телеканалів – навіщо це роблять, які переваги відкриються перед глядачем та які канали підтримали ініціативу.

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