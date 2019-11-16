Гороскоп на сьогодні, 16 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День більше сприяє самотності та мінімальним соціальним контактам. Якщо є можливість, то краще побути одному в тиші. Якщо такої можливості немає, то добре обмежити спілкування тільки з найближчими людьми.

День сприяє до освіти та самовдосконалення. Можна вивчати і пізнавати все, що подобається.

Також можуть бути привабливими знання в області чогось закордонного, іноземного, наприклад, вивчення мов або пошук цікавих місць для подорожей.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 11 до 17 листопада

Емоційно день може бути досить складним. Є ймовірність розвитку конфліктних ситуацій, руйнівних дій. Таку енергію добре направити сьогодні на руйнування внутрішніх страхів та позбавитись від старих звичок.

Дуже бажано знайти і присвятити час прибиранню простору – це допоможе і відволіктися, і збалансувати енергії.

Важливо дотримуватися чистоти помислів і вчинків. Бажано стежити за харчуванням і повністю виключити інтоксикації.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків зодіаку.