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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 16 листопада

Гороскоп на сьогодні, 16 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

День більше сприяє самотності та мінімальним соціальним контактам. Якщо є можливість, то краще побути одному в тиші. Якщо такої можливості немає, то добре обмежити спілкування тільки з найближчими людьми.

День сприяє до освіти та самовдосконалення. Можна вивчати і пізнавати все, що подобається.

Також можуть бути привабливими знання в області чогось закордонного, іноземного, наприклад, вивчення мов або пошук цікавих місць для подорожей.

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Емоційно день може бути досить складним. Є ймовірність розвитку конфліктних ситуацій, руйнівних дій. Таку енергію добре направити сьогодні на руйнування внутрішніх страхів та позбавитись від старих звичок.

Дуже бажано знайти і присвятити час прибиранню простору – це допоможе і відволіктися, і збалансувати енергії.

Важливо дотримуватися чистоти помислів і вчинків. Бажано стежити за харчуванням і повністю виключити інтоксикації.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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