Як відсвяткувати Новий рік 2020 з колегами, щоб потім було не соромно разом працювати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ідей новорічного корпоративу може бути безліч, однак під час вибору концепції варто враховувати кілька факторів: побажання та кількість колег, бюджет, а також мету заходу.

Бюджет корпоративу може складатися з різних статей витрат, все залежить від масштабу та формату заходу. Зазвичай це оренда майданчика, банкет, гонорар ведучого та артистів, декор, транспортне обслуговування, подарунки та сувеніри.

Однак якщо не вистачає коштів, то відкидайте все другорядне.

Читайте: Подарунки на Новий рік 2020 – 10 найкращих ідей

Також не забувайте про мету заходу. Наприклад, якщо колектив невеликий і давно один з одним працює, то вистачить розваг, які просто потішать публіку. Однак якщо метою є знайомство співробітників, тімбілдінг, то підготуйте конкурси, які допоможуть у пізнанні один одного.

Вечірка у стилі Оскар

Чоловіки в накрохмалених костюмах, панянки у вечірніх сукнях з келихами шампанського, вручення іменних статуеток – мінімум години півтори ваш корпоратив буде виглядати саме так.

Однак щоб все було шикарно, необхідно продумати кілька дрібниць. Для початку варто донести до всього колективу вимоги дрес-коду. Під час вибору місця проведення пам’ятайте, що там повинен бути класичний інтер’єр, сцена, а також місце, де можна прокласти червону доріжку та облаштувати зону для фотосесії.

Якщо ця вам не дуже підходить, а хочеться, щоб все було дорого-багато, то можна організувати вечірку в стилі Великого Гетсбі. Чоловіків залишаємо в костюмах, а жіночій частині колективу необхідно підібрати образи дам з 20-х років минулого століття.

Вечірка у стилі 2000-х

Зі старту 2000-х уже пройшло 20 років, тобто виросло ціле трудове покоління, яке не пам’ятає цей час. Дух цієї епохи стає все трендовішим у музиці та моді, тому корпоратив у такому стилі також сподобається багатьом.

Найкраще для такої вечірки підійде клуб, але якщо такої можливості немає, то просторий бар теж згодиться. Дрес-код: як можна більше деніму, занизької талії на джинсах, гофре та рожевого гламуру. Надихайтеся фотографіями Періс Хілтон, Брітні Спірс і Крістіни Агілери у найкращі їхні молоді роки.

Крім того, не забудьте скласти плей-лист з хітів тієї епохи.

Корпоратив у стилі Вечорів на хуторі біля Диканьки

Подбайте, щоб місце проведення було в українському традиційному стилі. З костюмами не повинно виникнути проблем, бо вишиванки є у багатьох у гардеробі.

Персонажів може бути величезна кількість: кум, кума, голова, піп, подруги Оксани, друзі коваля Вакули, цариця і палацова свита, варта, отаман і козаки, ну, і обов’язково нечиста сила, над якою на святі всі знущаються.

Твір містичний, тому і свято можна трохи урізноманітнити. Наприклад, запросити ілюзіоніста, який під виглядом гостя продемонструє свою майстерність без попередження.

Активний корпоратив

Якщо ваш колектив – це активні люди, які не можуть жити без руху, то можна влаштувати новорічний корпоратив, поєднавши кілька веселих занять: ковзани, ролики, боулінг, аквапарк або квест.

Варіант може бути один або кілька, але після активного відпочинку необхідно подбати, щоб колектив міг десь посидіти та спокійно поспілкуватися.

Благодійний корпоратив

Новий рік – день, який обіцяє виконання чудес. У вашого колективу є прекрасна можливість організувати свято не тільки для себе, але для тих, хто його заслуговує не менше – для дітей, яким доводиться жити в дитячих будинках та інтернатах.

Влаштуйте поїздку в одне з таких місць, однак важливо не просто закупити подарунків, а й поїхати туди особисто, адже цим дітям найбільше не вистачає саме уваги.

До слова, із закупівлею презентів краще не імпровізувати. Зателефонуйте в інтернат, куди прямуєте, та дізнайтеся, що саме необхідно дітям. Це можуть бути якісь речі, солодощі, набори для малювання.

Раніше Факти ICTV підготували для вас ідеї образів на Новий рік, а також поради, як вдягнутися так, щоб символ року Щур приніс вам вдачу.