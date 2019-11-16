16 листопада вшановують пам’ять святої княжни Анни – дочки київського князя Всеволода. Які ще свята в цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
16 листопада свої іменини святкують Павло, Олександр, Анна, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Петро, Світлана, Сергій та Федір.
В Україні 16 листопада святкується День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
Також сьогодні Міжнародний день терпимості.
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16 листопада уважно спостерігають за погодою, звертаючи увагу на прикмети, оскільки сьогодні відзначається день Анни Холодної.
Прикмети 16 листопада
- Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
- Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
- Миші риють ями – до похолодання.
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
- Дим з труби йде стовпом – до морозної погоди.
Що не можна робити 16 листопада
- Вагітним жінкам не можна працювати.
- В цей день потрібно утриматися від прання і прибирання.
- Жінкам, у яких часто болить голова не можна прясти.
До слова, Факти ICTV публікували календар свят на листопад 2019 року в Україні. Цього місяця в українців немає додаткових вихідних, але є більше десятка пам’ятних дат.