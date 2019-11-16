16 листопада вшановують пам’ять святої княжни Анни – дочки київського князя Всеволода. Які ще свята в цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

16 листопада свої іменини святкують Павло, Олександр, Анна, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Петро, Світлана, Сергій та Федір.

В Україні 16 листопада святкується День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Також сьогодні Міжнародний день терпимості.

Читайте: Місячний календар на листопад 2019 – сприятливі дні і заборони

16 листопада уважно спостерігають за погодою, звертаючи увагу на прикмети, оскільки сьогодні відзначається день Анни Холодної.

Прикмети 16 листопада

Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.

Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.

Миші риють ями – до похолодання.

Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.

Дим з труби йде стовпом – до морозної погоди.

Що не можна робити 16 листопада

Вагітним жінкам не можна працювати.

В цей день потрібно утриматися від прання і прибирання.

Жінкам, у яких часто болить голова не можна прясти.

До слова, Факти ICTV публікували календар свят на листопад 2019 року в Україні. Цього місяця в українців немає додаткових вихідних, але є більше десятка пам’ятних дат.