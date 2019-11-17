До Дня працівників сільського господарства Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

День сільського господарства встановлено на підтримку ініціативи працівників агропромислового комплексу згідно з указом президента від 7 жовтня 1993 року і відзначається щорічно у третю неділю листопада.

Агропромисловий комплекс України є третьою за значенням галуззю економіки, яка дає роботу близько 3 млн людей, 93 млрд грн щорічного прибутку та 17% ВВП країни.

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Україна є одним зі світових лідерів з експорту соняшникової олії, зернових, кукурудзи та м’яса птиці. Також наша країна – беззаперечний лідер з експорту меду в Європі, а ще – шоста в світі з продажу пшеничного борошна.

Українські аграрії роблять важливу для нас усіх роботу. Тому не забудьте їх привітати в цей день. Аби полегшити це завдання, Факти ICTV створили креативні привітання з Днем сільського господарства в картинках.















День сільського господарства – привітання в картинках / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про ринок землі, який покликаний дати поштовх розвитку аграрного сектору.