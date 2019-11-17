Щорічно 17 листопада в Україні відзначають Міжнародний день студента, який вважається святом молодості.

Міжнародний день студента спочатку встановили у пам’ять про події в Чехії в 1939 році.

17 листопада солдати Німеччини заарештували понад 1,2 тис. студентів, яких наступного дня відправили в концтабір.

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Сьогодні ж Міжнародний день студента вважається святом молодості та жаги до життя.

Факти ICTV зібрали для вас кілька віршів, якими можна привітати студентів.

Коротких семестрів бажаю,

З днем студента вітаю!

Щоб гарні оцінки були,

Стипендію витягнути могли.

Щоб вчителі на зустріч йшли,

Якщо необхідно — допомогли.

Не гайте, студенти, час,

Святкуйте — сьогодні день для вас!

***

З міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати,

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

Драйв та радість лиш дарує

Хай студентське вам життя,

Проминуть роки, як вітер,

І не буде вороття.

Хай знання вам допоможуть

У дорослому житті,

Хай студентство вас кружляє

У своєму віражі.

***

Від сесії до сесії

Живуть студенти весело,

А сесія – всього два рази в рік.

Студентом бути –

Знання здобути,

Усе узнати,

Як вчили мати.

Гризіть науки

Граніт нелегкий,

Без втоми й муки,

Бажаєм злету.

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було в вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб студент поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі –

Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає – дивись,

Стипендія вже є.

Професія “студент” – це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років –

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю –

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються

І не бувало, щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,

Бажаю щастя й радощів!

***

Я вітаю з днем студента –

У барі кращого клієнта!

Далі будуть привітання,

І, звичайно же, повчання!

На п’ятірки вчись, давай,

І шпаргалки не втрачай!

Гарно сесію здавай

Найкращі бали заробляй!

До слова, в Україні збираються ввести студентські посвідчення в електронному вигляді.