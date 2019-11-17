Щорічно 17 листопада в Україні відзначають Міжнародний день студента, який вважається святом молодості.
Міжнародний день студента спочатку встановили у пам’ять про події в Чехії в 1939 році.
17 листопада солдати Німеччини заарештували понад 1,2 тис. студентів, яких наступного дня відправили в концтабір.
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Сьогодні ж Міжнародний день студента вважається святом молодості та жаги до життя.
Факти ICTV зібрали для вас кілька віршів, якими можна привітати студентів.
Коротких семестрів бажаю,
З днем студента вітаю!
Щоб гарні оцінки були,
Стипендію витягнути могли.
Щоб вчителі на зустріч йшли,
Якщо необхідно — допомогли.
Не гайте, студенти, час,
Святкуйте — сьогодні день для вас!
***
З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.
Драйв та радість лиш дарує
Хай студентське вам життя,
Проминуть роки, як вітер,
І не буде вороття.
Хай знання вам допоможуть
У дорослому житті,
Хай студентство вас кружляє
У своєму віражі.
***
Від сесії до сесії
Живуть студенти весело,
А сесія – всього два рази в рік.
Студентом бути –
Знання здобути,
Усе узнати,
Як вчили мати.
Гризіть науки
Граніт нелегкий,
Без втоми й муки,
Бажаєм злету.
***
Студентам хочу побажати:
Щоб не було в вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб студент поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!
***
Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
А лекції такі всі схожі –
Нудні. Студент сидіть не може,
Та як приходить семінар,
Студенту враз якийсь тягар:
Його не видно із-за парти,
Йому уже і не до жартів,
Та викладач хоч в окулярах,
Присутніх відміча на парах,
Тоді й приходять перездачі
І знов студент ридає-плаче…
Але всі теми поздає – дивись,
Стипендія вже є.
Професія “студент” – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:
Десять семестрів чи п’ять років –
Оце для нас законні строки,
Тож я спішу нас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом!
***
Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.
Я вітаю і бажаю –
Щоб в навчанні ти встигав.
Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,
Й тобі допомагали
У дорослому житті!
Нехай всі сесії здаються
І не бувало, щоб хвостів,
Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!
***
Я вітаю з днем студента –
У барі кращого клієнта!
Далі будуть привітання,
І, звичайно же, повчання!
На п’ятірки вчись, давай,
І шпаргалки не втрачай!
Гарно сесію здавай
Найкращі бали заробляй!
До слова, в Україні збираються ввести студентські посвідчення в електронному вигляді.