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Факти / Lifestyle

День студента 2019: найкращі привітання

Щорічно 17 листопада в Україні відзначають Міжнародний день студента, який вважається святом молодості.

День студента 2019

Міжнародний день студента спочатку встановили у пам’ять про події в Чехії в 1939 році.

17 листопада солдати Німеччини заарештували понад 1,2 тис. студентів, яких наступного дня відправили в концтабір.

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Сьогодні ж Міжнародний день студента вважається святом молодості та жаги до життя.

Факти ICTV зібрали для вас кілька віршів, якими можна привітати студентів.

Коротких семестрів бажаю,
З днем студента вітаю!
Щоб гарні оцінки були,
Стипендію витягнути могли.

Щоб вчителі на зустріч йшли,
Якщо необхідно — допомогли.
Не гайте, студенти, час,
Святкуйте — сьогодні день для вас!

***

З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.

Драйв та радість лиш дарує
Хай студентське вам життя,
Проминуть роки, як вітер,
І не буде вороття.

Хай знання вам допоможуть
У дорослому житті,
Хай студентство вас кружляє
У своєму віражі.

***

Від сесії до сесії
Живуть студенти весело,
А сесія – всього два рази в рік.

Студентом бути –
Знання здобути,
Усе узнати,
Як вчили мати.

Гризіть науки
Граніт нелегкий,
Без втоми й муки,
Бажаєм злету.

 

***

Студентам хочу побажати:
Щоб не було в вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,
Щоб студент поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!

***

Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
А лекції такі всі схожі –
Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,
Студенту враз якийсь тягар:
Його не видно із-за парти,
Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,
Присутніх відміча на парах,
Тоді й приходять перездачі
І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає – дивись,
Стипендія вже є.
Професія “студент” – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років –
Оце для нас законні строки,
Тож я спішу нас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.
Я вітаю і бажаю –
Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,
Й тобі допомагали
У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються
І не бувало, щоб хвостів,
Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!

***

Я вітаю з днем студента –
У барі кращого клієнта!
Далі будуть привітання,
І, звичайно же, повчання!

На п’ятірки вчись, давай,
І шпаргалки не втрачай!
Гарно сесію здавай
Найкращі бали заробляй!

До слова, в Україні збираються ввести студентські посвідчення в електронному вигляді.

Фото: Dreamstime

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