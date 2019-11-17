Як оригінально привітати всіх дівчат з Днем студента 2019 – читайте на Фактах ICTV.

Міжнародний День студента святкують 17 листопада. Він був заснований ще в 1941 році в Лондоні під час міжнародної зустрічі студентів.

Святкувати 17 листопада почали не випадково. Саме в цей день у 1939 році нацисти розстріляли і заарештували тисячі студентів. А за наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були зачинені до кінця війни.

В Україні День студента був установлений президентським указом в 1999 році.

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Відтоді 17 листопада щороку студенти отримують привітання. Привітання з Днем студента для дівчини – читайте в матеріалі.

Що студентці побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровою,

До навчання завжди готовою.

***

Тебе, студентку, я вітаю,

Тобі найкращого бажаю –

Прекрасних днів, добра і щастя,

І щоб не знала ти нещастя,

Щоб поруч був завжди коханий,

Єдиний, вірний та рум’яний,

Щоб ти частіше посміхалась,

В житті у тебе все вдавалось!

***

З днем студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Дорога моя студентко!

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти самі писались,

А екзамени здавались!

Хай сесії легко здаються,

Хай успіхи враз посміхнуться,

Багато також не гуляй,

Про рідних ти не забувай!

***

Люба студентко! Бажаю тобі купу вечірок, легких сесій, найдобріших викладачів, які думають, що ви прийшли вчитися! Швидше скласти сесію, без хвостів і бажано на стипендію.

***

Вітаю з Днем студента! У цей радісний день бажаю тобі добрих викладачів, терплячого коменданта в гуртожитку, вірних друзів, веселих подруг і грошей побільше!

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Моя люба подруго, з Днем студента! Бажаю удачі, енергії, натхнення, яскравих вражень, легких іспитів, цікавих подій. Нехай студентські роки минуть легко, безтурботно та залишать приємні спогади на все життя. Нехай сьогоднішнє свято буде супервеселим!

Але в листопаді святкують не тільки День студента. Які ще свята чекають на українців останнього місяця осені – дивіться в календарі на листопад.