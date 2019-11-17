Святкування Міжнародного дня студентів 17 листопада доводить, що солідарність між студентами в усьому світі існує. Пропонуємо долучитися до свята та привітати знайомих студентів у цей день.

Міжнародний день студентів відзначається 17 листопада з 1941 року. У цей день в 1939 році фашисти штурмували Празький університет через демонстрації, на які вийшли студенти, які протестували проти вбивства студента Яна Оплетала та окупації Чехословаччини.

Тоді понад 1 200 студентів відправили до концтаборів, дев’ятьох студентів стратили у стінах в’язниць. Також фашисти закрили усі університети та коледжі в країні.

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Нині студенти згадують ті страшні події та радіють тому, що можуть вільно здобувати освіту.

Факти ICTV пропонують приєднатися до свята і дати напуття усім тим, хто гризе граніт науки.

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Вітаємо, студенте! Нові місця, де можна побувати, нові речі, які можна знайти, нові люди, яких можна зустріти – усе це чекає на тебе! Зі святом!

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Живи так, ніби завтра помреш, вчися так, ніби повинен жити вічно! З Днем студента!

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Досконалість – це не вміння – це позиція. Продовжуй прагнути до досконалості, студенте! Зі святом!

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Твоя рішучість, працьовитість та вміння окупляться новою професією! Хай щастять, студенте! Зі святом!

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Усе, що ти вивчиш сьогодні, зможеш реалізувати на практиці згодом. Успіхів у чудовому майбутньому!

До слова, ми розбиралися, чому День студента в Україні святкують також 25 січня.