До дня студента в Україні Факти ICTV створили трендові привітання в картинках з цим святом.

Міжнародний день студента відзначається щорічно 17 листопада, починаючи з 1946 року.

В Україні стали відзначати День студента в цей день з 1999 року згідно з указом президента № 659/99 від 16 червня 1999 року.

Причиною створення пам’ятної дати послужили репресії фашистів проти студентів у Чехії.

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17 листопада 1939 року фашисти заарештували 1200 студентів, відправивши їх до концтаборів, і розстріляли дев’ятьох лідерів чеського Союзу студентів.

Історія свята сумна, проте у всьому світі студенти об’єднуються та веселяться в цей день.

Ця пора в житті людини дуже швидкоплинна, тому не пропустіть можливість привітати всіх близьких, які є студентами. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.



















День студента в Україні – привітання в картинках / 5 фотографий

Нагадаємо, українці святкують День студента двічі – 17 листопада та 25 січня. Проте якщо згадати історію свят, стає зрозуміло, що українське студентство не має жодного відношення до Дня студента 25 січня.