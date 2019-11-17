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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 17 листопада

Гороскоп на сьогодні, 17 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

День підходить для більшості творчих справ. Добре сьогодні приділити час духовному – піти у храм, зайнятися вивченням духовної літератури, слуханням лекцій духовних наставників чи взяти участь у благодійному івенті.

Сприятливий день для поклоніння Божественній Матері. У справах і вчинках сьогодні можна і потрібно використовувати уяву, творчість, новаторство.

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Бажано подбати про свій емоційний стан, не варто втягуватися в конфліктні чи різкі ситуації, суперечки та розбіжності. Краще забезпечити себе заняттями, які наповнюють, розслаблюють, приносять задоволення і наповненість.

Гарний час для того, аби приділити увагу своєму здоров’ю. Сприятливий час для початку лікування. Добре прописувати плани на найближчий тиждень, проводити час з дітьми.

Сприятливо: носіння нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: стрижка волосся, брати і давати гроші у борг.

Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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