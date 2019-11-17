Гороскоп на сьогодні, 17 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День підходить для більшості творчих справ. Добре сьогодні приділити час духовному – піти у храм, зайнятися вивченням духовної літератури, слуханням лекцій духовних наставників чи взяти участь у благодійному івенті.

Сприятливий день для поклоніння Божественній Матері. У справах і вчинках сьогодні можна і потрібно використовувати уяву, творчість, новаторство.

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Бажано подбати про свій емоційний стан, не варто втягуватися в конфліктні чи різкі ситуації, суперечки та розбіжності. Краще забезпечити себе заняттями, які наповнюють, розслаблюють, приносять задоволення і наповненість.

Гарний час для того, аби приділити увагу своєму здоров’ю. Сприятливий час для початку лікування. Добре прописувати плани на найближчий тиждень, проводити час з дітьми.

Сприятливо: носіння нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: стрижка волосся, брати і давати гроші у борг.

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