Гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

23 листопада Сонце переходить зі Скорпіона у знак Стрільця, а Меркурій з 22 листопада виходить з фази ретроградності – для багатьох цей тиждень ознаменується новим витком розвитку. Хтось відправляється в подорож, а хтось отримує вирішення паперових справ. Зростає інтерес до зарубіжжя, чужої культури. Одночасно посилюються позитивні риси характеру, а філософським і релігійним питанням приділяється більше уваги.

Посилюється жага до традицій і справедливості, а також до знань, люди стають товариськими, відкритими. Підвищується інтерес до науки, особливо до медицини як академічної, так і нетрадиційної, а також зростає бажання допомагати людям. Сприятливий час для звернення до керівництва, в державні інстанції, до високопоставлених чиновників.

Гороскоп для Овнів

Напруженість відчувається у всьому. Період хвилювань в більш-менш сталих схемах, за якими ви працюєте. Відбувається внутрішній перерозподіл енергії, яка фокусується в потрібному напрямку. Зараз потрібна зупинка, аби зорієнтуватися та передбачити напрямок можливого впливу на вас з боку інших людей та обставин, які формуюються. Відбувається мобілізація фізичних і психічних сил, також розкриваються внутрішні резерви. Якщо необхідно, то ви можете працювати цілодобово.

Гороскоп для Тельців

Можливе протистояння вашим діям, яке сильно вплине на реалізацію планів. Думки та дії наколишніх навряд чи забезпечать вам підтримку. Життєва сила та ентузіазм швидко вичерпуються, якщо нераціонально витрачати свою енергію – стукати в ті двері, які закриті для вас зараз. Взаємовідносини з чоловіками можуть стати складними, можливо внаслідок гострої конкуренції. Навіть якщо ви приймаєте виклик, краще триматися в тіні та будувати плани на сприятливіший період.

Гороскоп для Близнюків

Намагайтеся не конфліктувати з керівництвом і представниками офіційних організацій. Громадська діяльність, пошук підтримки та розуміння з боку впливових людей не приносить омріяного результату. Вас потягне до сильних, енергійних людей, але підтримувати стосунки з ними ви зможете тільки, якщо станете один одному корисними. Напруженість у родині та стосунках з коханою людиною стане причиною поганого настрою. Непорозуміння та дрібні сварки здатні залишити глибокі рани. Під час спілкування з дітьми можуть виникати труднощі.

Гороскоп для Раків

Зростає підтримка співробітників і партнерів. Ви зможете заслужити похвалу від керівництва, а також активно впливати на думку навколишніх. Сміливість, рішучість, особиста активність та ініціативність допоможе під час вирішення ділових проблем. Заплануйте на цей період офіційні візити, відвідування організацій, переговори та відповідальні виступи. Активність у спілкуванні, в затвердженні власної думки та вираженні своїх інтересів може сумнівно впливати на ваші сімейні та любовні стосунки. Заняття спортом або активний відпочинок з членами сім’ї допоможуть скинути надлишок енергії.

Гороскоп для Левів

Спрямуйте свою самовпевненість на зміцнення зв’язків у суспільстві. Хороший період для справ, які потребують творчого підходу та фантазії, занять мистецтвом, спілкування з дітьми. Може з’явитися бажання командувати або тішити самолюбство, але не перестарайтеся. Слушна нагода для відвідування видовищних і розважальних заходів. Багато що залежить від іміджу, вміння подати себе та впевненості у власних силах. Тому намагайтеся робити все для зміцнення престижу, а це буде викликати захоплення навколишніх.

Гороскоп для Дів

Ви зібрані та раціональні. Може посилитися вимогливість, педантизм і прагнення до порядку. Тиждень пройде під знаком праці, турбот та обов’язків, а поточні справи зажадають відповідальності та акуратності. Сприятливий період для інтелектуальних занять. Навряд чи вдасться реалізувати свої амбіції в роботі, поки не варто очікувати надбавки до зарплати. Ймовірно доведеться займатися рутинною роботою, наводити чистоту та лад, систематизувати речі та документи.

Гороскоп для Терезів

Час продемонструвати свої таланти та художні здібності. У цей період посилюється здатність тверезо оцінювати обставини, зважувати всі за та проти. Однак може підвести зайва обережність, страх неправильного рішення, бажання будь-що-будь зберегти гармонію. Це може торкнутися і стосунків: період ідеально підходить для їх зміцнення, знаходження балансу в партнерстві як діловому, так й особистому. Однак поставити крапку в токсичних стосунках не вистачить сил.

Гороскоп для Скорпіонів

З’являється потреба активно проявитися, звернути на себе увагу, розірвати обставини, які паралізують. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити нерозсудливі вчинки, ухвалювати поспішні рішення. Для навколишніх ваш характер подібний до спалахів блискавки. Дух суперництва, прагнення до переваги, марнославство може багато що зіпсувати. Підвищується ваша фізична активність, легкість до підйому. Під час ведення справ варто звернути увагу на схильність до неприборканих фінансових амбіцій.

Гороскоп для Стрільців

Тиждень підходить для відпочинку та розваг, а справи вирішуватимуться легше, ніж зазвичай. Зростає творчий підйом та оптимізм, що суттєво допоможе під час вирішення питань. Період сприятливий для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити гарну закладку на довгий період часу. Ви отримуєте задоволення від романтичних зустрічей і спілкування з дітьми.

Гороскоп для Козерогів

Сила волі та енергія у поєднанні з витримкою та наполегливістю, сприяють продуктивності цього періоду. Ви зможете підвищити дисципліну в колективі та поліпшити організацію праці. Цей період допоможе вам закласти хороший фундамент подальших успіхів. Можете розраховувати на розуміння та допомогу керівництва. Період сприятливий для укладення довгострокових угод, відповідальних кроків у підприємництві. Успішною буде робота, яка вимагає застосування фізичної сили та різних інструментів і механізмів.

Гороскоп для Водоліїв

Імпульсивна поведінка, необдумані вчинки та бурхливе вираження емоцій можуть значно перешкодити вам у справах. Бажання нав’язати свою волю, затвердити свою думку та інтерес не призводить до жаданого результату. Навколишнім складно зрозуміти вас, тому намагайтеся бути послідовними та ясно формулювати свої думки. Зараз не час для фінансових операцій. Обставини цього періоду закликають вас до розсудливості та спокою: будьте обережні з вогнем, колючо-ріжучими предметами, різними інструментами.

Гороскоп для Риб

Вас надихає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете активно впливати на думку навколишніх. Успішно проходить ваше світське життя. Ви відчуєте зростання сміливості, рішучості, ініціативності, самовпевненості. Однак варто враховувати, що фізичне перенапруження та бурхливі емоційні прояви можуть призвести до виснаження. Участь у спортивних заходах та активний відпочинок у цей період значно зміцнять ваше здоров’я.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2019 для представників всіх знаків зодіаку.