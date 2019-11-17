PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Новий рік 2020: програма заходів на Софійській площі

Folk Ukraine запрошує зустріти Новий 2020 рік у серці столиці на Софійській площі. Програму новорічних заходів читайте на сайті Факти ICTV.

Новий рік 2020: програма заходів на Софійській площі

Програма святкувань Нового року⠀

  • 14 грудня — відкриття різдвяного ярмарку.
  • 19 грудня — урочисте засвічення ялинки.
  • 25 грудня — католицьке Різдво.
  • 31 грудня — зустріч Нового року.
  • 7 січня — святкова хода звіздарів та різдвяний концерт.

Читайте: Символ Нового року 2020

А в інші дні на вас чекатимуть святкові концерти на великій сцені. Цьогоріч головною темою свята стане чарівний світ пригод Лускунчика та його королівств:

  • Королівство подарунків — ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята.
  • Королівство смаку — лише найсмачніші страви та напої.
  • Королівство розваг — казкове місто для дітей. Нескінченні веселощі, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.
  • Королівство лайків — численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.

Між королівствами курсуватиме казковий різдвяний експрес.

Саме іграшки-лускунчики разом з відомими українськими героями-богатирями оберігатимуть нашу оксамитову красуню. А вона, до речі, сягне понад 28 метрів.

Ялинку прикрасять 800 тематичних іграшок та засвітять більш ніж чотири кілометри різнокольорових гірлянд.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка