День студента – свято ліні, веселощів, пияцтва та студентського життя загалом. Тому Факти ICTV пропонують 17 листопада привітати своїх однокурсників прикольним віршем або СМС.

У цей день не обов’язково вітати своїх знайомих студентів серйозно. Краще привнести трохи гумору в свято.

Факти ICTV зібрали найприкольніші привітання з українським Днем студента, який відзначають 17 листопада з 1999 року.

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***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю –

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються

І не бувало, щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,

Бажаю щастя й радощів!

***

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі – нудні.

Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі,

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає — дивись,

Стипендія вже є.

Професія “студент” — це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років —

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти не писались,

А екзамени здавались!

Щоб на парах не питали,

А відмінно завше клали!

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

Автомат по всьому мати!

Жити щиро і на повну,

Щоб студентом бути кровно!

***

Бажаю побільше спати і їсти…

Хто не був студентом, тому не зрозуміти: Як хочеться їсти, як хочеться спати.

***

Я вітаю з днем студента –

В барі кращого клієнта!

Далі будуть привітання,

І, звичайно ж, повчання!

На п’ятірки вчись, давай,

І шпаргалки не втрачай!

Гарно сесію здавай

Кращі бали заробляй!

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

***

Щоби вранці не проспати,

Заведи собі будильник,

Щоб приколи на мобільник

Всім студентам міг послати.

Побажай їм легких пар,

Щоб життя не йшло в тягар,

А навчання – тільки в радість,

І оцінка – вищий бал!

Щоб не плутались слова,

Не боліла голова,

Радій студент, гуляй!

Пий знову й наливай!

***

Щоб вам солодко жилося,

Щоб дружилося, спалося!

Щоб рікою пиво лилось,

Щоб студентство веселилось!

Щоб страшний ваш деканат

Був для вас, як меценат!

***

Що в День студента побажати?

Щоб сесію всім здати,

Вчитися бажано на п’ять

Й дуже сильно не бухать!