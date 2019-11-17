День студента – свято ліні, веселощів, пияцтва та студентського життя загалом. Тому Факти ICTV пропонують 17 листопада привітати своїх однокурсників прикольним віршем або СМС.
У цей день не обов’язково вітати своїх знайомих студентів серйозно. Краще привнести трохи гумору в свято.
Факти ICTV зібрали найприкольніші привітання з українським Днем студента, який відзначають 17 листопада з 1999 року.
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Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.
Я вітаю і бажаю –
Щоб в навчанні ти встигав.
Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,
Й тобі допомагали
У дорослому житті!
Нехай всі сесії здаються
І не бувало, щоб хвостів,
Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!
***
Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
А лекції такі всі схожі – нудні.
Студент сидіть не може,
Та як приходить семінар,
Студенту враз якийсь тягар:
Його не видно із-за парти,
Йому уже і не до жартів,
Та викладач хоч в окулярах,
Присутніх відміча на парах,
Тоді й приходять перездачі,
І знов студент ридає-плаче…
Але всі теми поздає — дивись,
Стипендія вже є.
Професія “студент” — це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:
Десять семестрів чи п’ять років —
Оце для нас законні строки,
Тож я спішу нас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом!
***
Хай на парах гарно спиться,
А удома не сидиться!
Щоб конспекти не писались,
А екзамени здавались!
Щоб на парах не питали,
А відмінно завше клали!
В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
Автомат по всьому мати!
Жити щиро і на повну,
Щоб студентом бути кровно!
***
Бажаю побільше спати і їсти…
Хто не був студентом, тому не зрозуміти: Як хочеться їсти, як хочеться спати.
***
Я вітаю з днем студента –
В барі кращого клієнта!
Далі будуть привітання,
І, звичайно ж, повчання!
На п’ятірки вчись, давай,
І шпаргалки не втрачай!
Гарно сесію здавай
Кращі бали заробляй!
***
Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо з днем студента!
***
Щоби вранці не проспати,
Заведи собі будильник,
Щоб приколи на мобільник
Всім студентам міг послати.
Побажай їм легких пар,
Щоб життя не йшло в тягар,
А навчання – тільки в радість,
І оцінка – вищий бал!
Щоб не плутались слова,
Не боліла голова,
Радій студент, гуляй!
Пий знову й наливай!
***
Щоб вам солодко жилося,
Щоб дружилося, спалося!
Щоб рікою пиво лилось,
Щоб студентство веселилось!
Щоб страшний ваш деканат
Був для вас, як меценат!
***
Що в День студента побажати?
Щоб сесію всім здати,
Вчитися бажано на п’ять
Й дуже сильно не бухать!
Як ще привітати з Днем студента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.