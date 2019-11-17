17 листопада відзначається День міжнародної солідарності студентів. Найкращі привітання з Днем студента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Привітання з Днем студента знадобляться багатьом батькам чиї діти отримують знання у вищих навчальних закладах.
Історія Дня студента, який відзначається щорічно з 1941 року, досить трагічна.
16 листопада 1939 року в Чехії празькі студенти вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословаччини. Нацистські війська розігнали активістів. Під час цього був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал. Його похорон переріс у акцію протесту, на якій були заарештовані десятки демонстрантів.
Читайте: День студента: чи потрібні диплом і досвід для роботи в Україні?
Вранці 17 листопада німці оточили студентські гуртожитки і заарештували більше тисячі студентів. Всіх їх відправили в концтабір, а дев’ятьох – стратили.
У 1941 році в Лондоні пройшла Міжнародна зустріч студентів, що боролися проти нацизму, під час якої було запропоновано відзначати щорічно День студента на честь загиблих.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем студента.
Вітаю, студенти, з вашим святом!
Бажаю всім життєвого тепла,
Щоб кожна нашесть згадувалась жартом,
Щоб вічна юність у душі цвіла!
Побільше вам завзяття й оптимізму,
Усміхненості й іскорки в очах.
Своє життя наповнюйте ви змістом,
Літайте десь на вічних двигунах!
***
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити здавались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
Що студенту побажати?
Багато їсти, більше спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
***
Що сьогодні побажати
Нашому студентові?
Якщо буде менше спати –
Стане президентом.
І міністром, і солістом,
Навіть модним вокалістом.
Підкорить вершини слави
І почує крики «браво»
А поки, давай, вставай,
Джинси швидко одягай,
І в універ на захист поспішай!
***
Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.
Я вітаю і бажаю –
Щоб в навчанні ти встигав.
Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,
Й тобі допомагали
У дорослому житті!
Нехай всі сесії здаються
І не бувало, щоб хвостів,
Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!
***
Від сесії до сесії
Живуть студенти весело,
А сесія – всього два рази в рік.
Студентом бути –
Знання здобути,
Усе узнати,
Як вчили мати.
Гризіть науки
Граніт нелегкий,
Без втоми й муки,
Бажаєм злету.
***
Студентам хочу побажати:
Щоб не було у вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб студент поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!
До речі, раніше Факти ICTV зібрали найприкольніші привітання з Днем студента.