17 листопада відзначається День міжнародної солідарності студентів. Найкращі привітання з Днем студента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Привітання з Днем студента знадобляться багатьом батькам чиї діти отримують знання у вищих навчальних закладах.

Історія Дня студента, який відзначається щорічно з 1941 року, досить трагічна.

16 листопада 1939 року в Чехії празькі студенти вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословаччини. Нацистські війська розігнали активістів. Під час цього був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал. Його похорон переріс у акцію протесту, на якій були заарештовані десятки демонстрантів.

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Вранці 17 листопада німці оточили студентські гуртожитки і заарештували більше тисячі студентів. Всіх їх відправили в концтабір, а дев’ятьох – стратили.

У 1941 році в Лондоні пройшла Міжнародна зустріч студентів, що боролися проти нацизму, під час якої було запропоновано відзначати щорічно День студента на честь загиблих.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем студента.

Вітаю, студенти, з вашим святом!

Бажаю всім життєвого тепла,

Щоб кожна нашесть згадувалась жартом,

Щоб вічна юність у душі цвіла!

Побільше вам завзяття й оптимізму,

Усміхненості й іскорки в очах.

Своє життя наповнюйте ви змістом,

Літайте десь на вічних двигунах!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити здавались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти, більше спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Що сьогодні побажати

Нашому студентові?

Якщо буде менше спати –

Стане президентом.

І міністром, і солістом,

Навіть модним вокалістом.

Підкорить вершини слави

І почує крики «браво»

А поки, давай, вставай,

Джинси швидко одягай,

І в універ на захист поспішай!

***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю –

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються

І не бувало, щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,

Бажаю щастя й радощів!

***

Від сесії до сесії

Живуть студенти весело,

А сесія – всього два рази в рік.

Студентом бути –

Знання здобути,

Усе узнати,

Як вчили мати.

Гризіть науки

Граніт нелегкий,

Без втоми й муки,

Бажаєм злету.

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб студент поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

До речі, раніше Факти ICTV зібрали найприкольніші привітання з Днем студента.