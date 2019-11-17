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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем студента 2019

17 листопада відзначається День міжнародної солідарності студентів. Найкращі привітання з Днем студента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Поздравления с Днем студента 2019

Привітання з Днем студента знадобляться багатьом батькам чиї діти отримують знання у вищих навчальних закладах.

Історія Дня студента, який відзначається щорічно з 1941 року, досить трагічна.

16 листопада 1939 року в Чехії празькі студенти вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословаччини. Нацистські війська розігнали активістів. Під час цього був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал. Його похорон переріс у акцію протесту, на якій були заарештовані десятки демонстрантів.

Читайте: День студента: чи потрібні диплом і досвід для роботи в Україні?

Вранці 17 листопада німці оточили студентські гуртожитки і заарештували більше тисячі студентів. Всіх їх відправили в концтабір, а дев’ятьох – стратили.

У 1941 році в Лондоні пройшла Міжнародна зустріч студентів, що боролися проти нацизму, під час якої було запропоновано відзначати щорічно День студента на честь загиблих.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем студента.

Вітаю, студенти, з вашим святом!
Бажаю  всім  життєвого  тепла,
Щоб  кожна  нашесть  згадувалась  жартом,
Щоб  вічна  юність  у  душі  цвіла!
Побільше  вам  завзяття  й  оптимізму,
Усміхненості  й  іскорки  в  очах.
Своє  життя  наповнюйте  ви  змістом,
Літайте  десь  на  вічних  двигунах!

***

З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити здавались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!

***

Що студенту побажати?
Багато їсти, більше спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!

***

Що сьогодні побажати
Нашому студентові?
Якщо буде менше спати –
Стане президентом.

І міністром, і солістом,
Навіть модним вокалістом.
Підкорить вершини слави
І почує крики «браво»

А поки, давай, вставай,
Джинси швидко одягай,
І в універ на захист поспішай!

***

Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.
Я вітаю і бажаю –
Щоб в навчанні ти встигав.
Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,
Й тобі допомагали
У дорослому житті!
Нехай всі сесії здаються
І не бувало, щоб хвостів,
Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!

***

Від сесії до сесії
Живуть студенти весело,
А сесія – всього два рази в рік.
Студентом бути –
Знання здобути,
Усе узнати,
Як вчили мати.
Гризіть науки
Граніт нелегкий,
Без втоми й муки,
Бажаєм злету.

***

Студентам хочу побажати:
Щоб не було у вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб студент поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!

До речі, раніше Факти ICTV зібрали найприкольніші привітання з Днем студента.

Фото: Dreamstime

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