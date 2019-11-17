17 листопада святкують Міжнародний день студента. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

17 листопада свої іменини святкують Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.

У цей день відзначається пам’ять двох священномучеників – Нікандра, єпископа Мирського, і пресвітера Ермея. На Русі вірили, що потрібно не виходити сьогодні з дому, навіть на подвір’я, щоб не зіткнутися з нечистю і не потрапити в неприємності.

Злі духи в цей день намагаються потрапити в хату і поцупити розпечене вугілля із печі. Тому ні вогонь, нічого іншого сьогодні сусідам не давали, щоб дім не покинуло щастя.

Також 17 листопада студенти святкують своє професійне свято.

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Прикмети 17 листопада

Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.

В Молодик сніг випав – скоро він розтане.

Якщо в Молодик встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця.

Білі кола навколо сонця – за прикметами, чекай сніжної бурі.

Що не можна робити 17 листопада

Не можна нічого виносити з дому – щастя втратиш.

Не можна давати гроші в борг навіть найближчим друзям і родичам.

Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами за допомогою крейди – так нечиста сила в будинок не проникне.

Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини.

Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний кожушок (шкурку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову.

До слова, Факти ICTV публікували календар свят на листопад 2019 року в Україні. Цього місяця в українців немає додаткових вихідних, але є більше десятка пам’ятних дат.