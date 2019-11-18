В Україні вперше відзначають День сержанта ЗСУ. З цієї нагоди Факти ICTV створили найкращі привітання зі святом у картинках.

День сержанта ЗСУ встановлений 19 квітня 2019 року указом президента України №153/2019.

Свято започаткували, аби вшанувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

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– Сьогодні ви є беззаперечними лідерами для солдат, зразком для підлеглих, опорою для командирів. Ви безпосередньо керуєте підрозділами первинної ланки і підпорядкованим особовим складом, навчаєте солдат і відповідаєте за їх життя, морально-психологічний стан та готовність до виконання завдань за призначенням, – зазначив президент України Володимир Зеленський, вітаючи військових з Днем сержанта.

Не залишайте без уваги свої близьких та знайомих, які мають це звання, адже завдяки їм у нас мирне небо над головою. Аби ви змогли привітати їх з Днем сержанта, Факти ICTV створили оригінальні листівки.











День сержанта ЗСУ – привітання в картинках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що наступного року Міністерство оборони планує представити дорожню карту скасування строкової служби в армії.