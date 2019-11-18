Гороскоп на сьогодні, 18 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День сприятливий для творчих справ, зустрічей, спілкування з друзями, покупок, подорожей.

Можна навести лад в сімейному бюджеті, вирішити фінансові питання.

Сприятливий час для садівництва і пересаджування рослин. Також можна вирішувати питання, пов’язані з нерухомістю, будівництвом, землею.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада

Сьогодні варто приділити увагу своїм рідним і близьким, особливо мамі, бабусі.

Варто звернути увагу на те, що день не сприяє вибудовуванню стосунків з коханими, тому романтичне побачення на сьогодні краще не призначати і не планувати.

Після 20.00 краще взагалі запланувати будь-які заспокійливі справи.

Раніше Факти ICTV також публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2019.