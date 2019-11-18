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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 18 листопада

Гороскоп на сьогодні, 18 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 18 листопада

День сприятливий для творчих справ, зустрічей, спілкування з друзями, покупок, подорожей.

Можна навести лад в сімейному бюджеті, вирішити фінансові питання.

Сприятливий час для садівництва і пересаджування рослин. Також можна вирішувати питання, пов’язані з нерухомістю, будівництвом, землею.

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Сьогодні варто приділити увагу своїм рідним і близьким, особливо мамі, бабусі.

Варто звернути увагу на те, що день не сприяє вибудовуванню стосунків з коханими, тому романтичне побачення на сьогодні краще не призначати і не планувати.

Після 20.00 краще взагалі запланувати будь-які заспокійливі справи.

Раніше Факти ICTV також публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2019.

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