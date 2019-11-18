19 листопада святкують Міжнародний день чоловіків. Факти ICTV підготували ідеї подарунків для представників сильної статі.

Міжнародний день чоловіків відзначають щороку 19 листопада. Факти ICTV підготували список подарунків, які точно здивують і порадують ваших героїв.

Гра

Чоловіки покликані перемагати. Подаруйте своїй коханій людині настільну гру і він завжди буде на коні. Це може бути як гра з дорослими приколами для компанії, так і комп’ютерна стрілялка.

Їстівний букет

Останнім часом дуже популярними стали їстівні композиції у вигляді букета. В основному для чоловіків роблять букети з м’ясних продуктів і алкоголю. Такий оригінальний подарунок порадує не лише його погляд, але і потішить смакові рецептори. Як кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок.

Сорочка

Те, що чоловіки не шопоголіки ще той міф. Насправді представники сильної статі теж не проти поповнити свій гардероб стильним костюмом або новим метеликом.

Ми пропонуємо безпрограшний варіант – сорочку. Це може бути, як класичний варіант, так і сорочка з принтом.

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Книга

Подарувати прекрасний час наодинці можна за допомогою дивовижної книги. Краще під час вибору відштовхуватися від улюбленого жанру чоловіка, але нехай це буде щось захоплююче, наприклад, фентезі або пригодницька література.

Розваги

Найкращий подарунок – це емоції. Подаруйте своєму чоловікові квиток на виступ улюбленої групи або похід на вистовку байків. Все, звичайно, індивідуально і залежить від його вподобань.

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на листопад 2019.