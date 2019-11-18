Міжнародний день чоловіків відзначають 19 листопада. Що це за свято – читайте на Фактах ICTV.

Міжнародний день чоловіків вперше почали святкувати у 1999 році в острівній державі Трінадід і Тобаго.

Відзначати його почали після пропозиції доктора Джероме Тілуксінгха. Цим днем він хотів підкреслити позитивну роль чоловіків у родині та суспільстві.

19 листопада для святкування Міжнародного дня чоловіків обрали не випадково. Адже це був День народження батька доктора, який був для нього гідним прикладом для наслідування.

Відтоді за підтримки ООН і ЮНЕСКО свято стало популярним в багатьох країнах світу. Сьогодні його відзначають в більш ніж 60 державах, зокрема в Україні.

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Сьогодні мета святкування Дня чоловіків дещо відрізняється. Вона полягає у тому, щоб привернути увагу суспільства до чоловічих проблем, гендерної дискримінації та нерівності статей, а також зберегти здоров’я хлопчиків і чоловіків.

Щороку заходи, які проводяться в межах свята, присвячені різним актуальним темам. Так у минулі роки це були, наприклад, чоловіче здоров’я, роль чоловіків у родині та суспільстві.

Темою Міжнародного чоловічого дня 2019 є різниця для чоловіків і хлопчиків.

Щоб порадувати своїх чоловіків у цей день і привітати зі святом, Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків.