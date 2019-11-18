День сержанта Збройних сил України щороку відзначають 18 листопада. СМС-привітання зі святом підготували Факти ICTV.
День сержанта ЗСУ в Україні був офіційно встановлений 19 квітня 2019 року. У цей день вшановують відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав всіх сержантів і старшин. Він зазначив, що сьогодні вони є беззаперечними лідерами для солдатів, зразком для підлеглих, опорою для командирів.
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Коротко привітати військових з Днем сержанта ЗСУ можна за допомогою СМС-привітання.
З Днем сержанта я вітаю і бажаю:
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
***
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви – це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
***
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі –
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
***
З Днем сержанта тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
***
З Днем сержанта тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
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