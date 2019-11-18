День сержанта Збройних сил України щороку відзначають 18 листопада. СМС-привітання зі святом підготували Факти ICTV.

День сержанта ЗСУ в Україні був офіційно встановлений 19 квітня 2019 року. У цей день вшановують відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав всіх сержантів і старшин. Він зазначив, що сьогодні вони є беззаперечними лідерами для солдатів, зразком для підлеглих, опорою для командирів.

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Коротко привітати військових з Днем сержанта ЗСУ можна за допомогою СМС-привітання.

З Днем сержанта я вітаю і бажаю:

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

***

З Днем сержанта тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

***

З Днем сержанта тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

Які ще свята українці відзначають у листопаді можна подивитися у календарі свят.