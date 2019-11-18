18 листопада в Європі відзначають День захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
18 листопада свої іменини святкують Гавриїл, Григорій, Тимофій і Тихон.
За народним календарем, у цей день вшановують пам’ять святителя Іони, архієпископа Новгородського. Він рано залишився сиротою і був усиновлений однією благочестивою вдовою, яка жила в Новгороді.
Святий Іона прославився чудесами, які здійснював з Божою допомогою.
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Традиційно 18 листопада незаміжні дівчата просять Господа про доброго чоловіка.
Прикмети на 18 листопада:
- Якщо вранці навколо будинку розкидати дрібні монети, то женихи зовсім скоро з’являться біля порога.
- Якщо на гілках верби з’явився іній, то зима буде холодною і затяжною.
- Якщо інію вранці багато, то скоро потеплішає.
- Якщо небо ясне, а вітер північний, скоро похолодає.
Що не можна робити 18 листопада:
- У цей день краще утриматися від прийняття важливих рішень.
- Не рекомендують 18 листопада підписувати будь-які документи. Вірили, що нечистий може підпис вкрасти.
- Якщо зробили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довго.
Раніше Факти ICTV також публікували календар свят на листопад 2019.