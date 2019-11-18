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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 18 листопада 2019

18 листопада в Європі відзначають День захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 18 листопада 2019

18 листопада свої іменини святкують Гавриїл, Григорій, Тимофій і Тихон.

За народним календарем, у цей день вшановують пам’ять святителя Іони, архієпископа Новгородського. Він рано залишився сиротою і був усиновлений однією благочестивою вдовою, яка жила в Новгороді.

Святий Іона прославився чудесами, які здійснював з Божою допомогою.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Традиційно 18 листопада незаміжні дівчата просять Господа про доброго чоловіка.

Прикмети на 18 листопада:

  • Якщо вранці навколо будинку розкидати дрібні монети, то женихи зовсім скоро з’являться біля порога.
  • Якщо на гілках верби з’явився іній, то зима буде холодною і затяжною.
  • Якщо інію вранці багато, то скоро потеплішає.
  • Якщо небо ясне, а вітер північний, скоро похолодає.

Що не можна робити 18 листопада:

  • У цей день краще утриматися від прийняття важливих рішень.
  • Не рекомендують 18 листопада підписувати будь-які документи. Вірили, що нечистий може підпис вкрасти.
  • Якщо зробили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довго.

Раніше Факти ICTV також публікували календар свят на листопад 2019.

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