18 листопада в Європі відзначають День захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

18 листопада свої іменини святкують Гавриїл, Григорій, Тимофій і Тихон.

За народним календарем, у цей день вшановують пам’ять святителя Іони, архієпископа Новгородського. Він рано залишився сиротою і був усиновлений однією благочестивою вдовою, яка жила в Новгороді.

Святий Іона прославився чудесами, які здійснював з Божою допомогою.

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Традиційно 18 листопада незаміжні дівчата просять Господа про доброго чоловіка.

Прикмети на 18 листопада:

Якщо вранці навколо будинку розкидати дрібні монети, то женихи зовсім скоро з’являться біля порога.

Якщо на гілках верби з’явився іній, то зима буде холодною і затяжною.

Якщо інію вранці багато, то скоро потеплішає.

Якщо небо ясне, а вітер північний, скоро похолодає.

Що не можна робити 18 листопада:

У цей день краще утриматися від прийняття важливих рішень.

Не рекомендують 18 листопада підписувати будь-які документи. Вірили, що нечистий може підпис вкрасти.

Якщо зробили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довго.

Раніше Факти ICTV також публікували календар свят на листопад 2019.