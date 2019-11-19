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200 років музею Прадо: Google випустив дудл

Google випустив дудл з нагоди 200-річчя з дня заснування музею Прадо

200 лет музею Прадо

Сьогодні, 19 листопада, виповнюється 200 років з дня заснування музею Прадо в Мадриді.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображена стіна музею з картинами. До слова, в Прадо з 1819 року зберігаються картини Ель Греко, Франсиско Гойя, Дієго Веласкеса, Ієроніма Босха та інших художників.

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Автором дудла став художник Нейт Вайнгарт. Він зазначив, що хотів створити малюнок, який би одночасно показав велич музею і розважав усіх, хто на нього дивиться.

Історія музею Прадо

Музей Прадо був побудований в 1785 році архітектором Хуаном де Вільянуева в Мадриді (Іспанія). У 1819 році король Фердинанд VII і королева Марія Ісабель де Браганса переобладнали будинок з центру природничих наук в громадську галерею.

Спочатку він називався Королівський музей, а пізніше його перейменували в Національний музей Прадо. У ньому зберігається понад 8 тис. мальовничих полотен, але побачити можна лише 2 тис. через обмежену площу музею.

Музей Прадо вважається одним з найбільш відвідуваних у всьому світі. Щорічно тут буває більше 2 млн туристів.

За загальною вартістю всіх творів мистецтва музей Прадо перевершує навіть паризький Лувр.

Нагадаємо, 9 листопада Google випустив дудл з нагоди 30-річчя падіння Берлінської стіни. Компанія запросила для створення дудла художника та аніматора Макса Гутера.

Фото: Dreamstime

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