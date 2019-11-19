Гороскоп на сьогодні, 19 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Сприятливий час для занять, пов’язаних із землею, а також вирішення питань, пов’язаних з будівництвом, ремонтом. Добре закінчувати справи, особливо якщо вони пов’язані з реконструкцією і т.п. Наведення порядку, затишку в своєму просторі може додати енергії та задоволення.

Загалом день неоднозначних енергій, якщо є необхідність вирішити питання з недругами, то сьогодні можна скористатися нагодою і чітко відстоювати свої позиції. Небажана сьогодні пасивність, енергія шукатиме вихід і може виникати емоційний сплеск, тому будь-які фізичні навантаження дуже сприятливі та вітаються.

Після закінчення робочого дня, приблизно після 18.00, бажано мати на увазі, що емоційно може бути складний час, може виникати тяга до конфліктних різких ситуацій.

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Вечірньої пори бажано виключити активні соціальні контакти, прийняття важливих рішень і спілкування, пов’язане зі з’ясуванням стосунків. Тому вечірній час сприятливо присвятити самоті, приємному чаюванню – будь-якій діяльності, яка заспокоює і утихомирює.

Несприятливо: носіння нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші у борг, підстригання нігтів.