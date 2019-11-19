В які дні листопада 2019 року очікуються сплески сонячної активності та серйозні магнітні бурі – читайте на Фактах ICTV.
Магнітні бурі у листопаді 2019 року очікуються в другій половині місяця.
Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік
Згідно з графіком Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, перші коливання прогнозуються на 10 і 11 листопада, але не вони будуть відчуватися.
Прогноз магнітних бурь на жовтень 2019 року:
- 20 і 21 листопада – магнітна буря.
- 22 і 23 листопада – незначні коливання.
Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.
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