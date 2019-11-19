Куди поїхати на море в грудні, щоб покращити собі настрій і влаштувати літо серед зими – читайте в матеріалі.

Для багатьох грудень – це початок довгої затяжної зими. Але хоча б ненадовго забути про морози та холод допоможе коротка відпустка, яку можна провести на березі моря або океану.

Крім того, в грудні пляжний відпочинок буде комфортним у багатьох популярних і екзотичних країнах. Де море в грудні тепліше – розповідають Факти ICTV.

Ціни турів вказані за грудень 2019 на сім днів для однієї людини.

Таїланд

Це ідеальний напрямок для пляжного відпочинку в грудні 2019. Температура повітря тут у цей період становить +32°С, вода в морі +23°С.

Крім пляжного відпочинку, вас приємно вразять білий пісок, коралові рифи, екзотичні рослини і тварини, велика кількість буддистських храмів, цікава фауна та доброзичливі люди.

Вартість туру до Таїланду в грудні разом з авіаперельотом і трансфером від аеропорту становить від 30 тис. грн.

До речі, з квітня між Україною і Таїландом діє безвізовий режим. Тому турбуватися про оформлення зайвих документів не доведеться.

Шрі-Ланка

На острові дуже комфортні погодні умови. Тому туроператори пропонують величезну кількість цікавих пропозицій в грудні.

Якщо вам більше до вподоби активний відпочинок, то краще обирайте комбіновані тури. Тоді ви зможете охопити всі визначні пам’ятки Шрі-Ланки і завершити відпочинок релаксом на пляжі.

Ціна туру стартує від 17 500 грн. У нього зазвичай входить авіапереліт, трансфер і страхування.

До речі, з серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для українців. Тепер отримання візи після прибуття в аеропорт на термін до 30 днів є безкоштовним.

Домініканська Республіка

У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго в грудні температура становить + 31°С вдень, а вода в морі +28°С. Дощі тут бувають рідко і майже не впливають на пляжний відпочинок.

Для любителів активного пляжного відпочинку ця країна підійде ідеально. Тут можна зайнятися серфінгом, дайвінгом, каякінгом. Також варто поїхати на екскурсію в національний парк острова Саона та відвідати визначні місця столиці і провінції Ла-Вега.

Вартість туру стартує від 45 тис. грн. Він передбачає авіапереліт, страхування, трансфер та сніданки в готелі. Віза для в’їзду в Домініканську Республіку не потрібна.

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Гоа (Індія)

У грудні на Гоа тепло і сухо. Середня температура вдень становить 31-33,5°С. Великі красиві пляжі, тепле море, пальми – все це зробить ваш відпочинок ідеальним.

Але перед поїздкою потрібно визначитися, на яку частину штату ви хочете поїхати.

Південний Гоа більше підійде для туристів, які люблять відпочивати красиво і спокійно. Дорогі готелі, чисті і доглянуті пляжі, спокійна атмосфера, мало туристів і безліч місць для відокремленого відпочинку. Ціна – від 32 тис. грн.

Північний Гоа більш колоритне місце. Тут ви побачите змішані культури, зустрінете молодь з різних країн і відвідаєте безліч вечірок. Ціна – від 31 тис. грн.

Вартість електронної візи для українців в Індію становить $25 (600 грн).

Куба

Славнозвісний острів свободи особливо радує чудовою погодою без дощів і комфортною температурою повітря до +26-28°С і води 25°С.

Крім звичайних пам’яток архітектури, в грудні тут відбувається багато фестивалів. Зокрема, Міжнародний фестиваль нового латиноамериканського кіно, джазовий фестиваль, а 31 грудня проходять карнавальні ходи.

Вартість туру на Кубу в грудні становить від 35 тис. грн. Він передбачає авіапереліт, страхування, трансфер і харчування.

На візу доведеться витратити ще $30 (700 грн).

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