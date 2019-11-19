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Факти / Lifestyle

Мала, сємки будеш? Який ти пікапер – ТЕСТ

19 листопада відзначається Міжнародний чоловічий день. На честь свята Факти ICTV вирішили перевірити чи вміють хлопці знайомитися з дівчатами і як добре вони це роблять.

Закохані

Міжнародний чоловічий день відзначають щорічно з 1999 року. Цілями створення чоловічого дня є привернення уваги до гендерної дискримінації чоловіків і до проблеми нерівності статей.

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Багато чоловіків вважають себе професійними ловеласами і впевнені, що під час знайомства з дівчиною можуть справити гарне враження.

Факти ICTV вирішили перевірити, чи вмієте ви знайомитися з дівчатами. Поїхали!

Раніше Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з нагоди Міжнародного дня чоловіків. Не залишайте без уваги чоловіків, які вас оточують і привітайте їх зі святом.

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