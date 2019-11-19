PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Мережа Т2 не буде кодувати свій сигнал в ефірі

Найбільші українські медіагрупи заявили про плани з 20 січня 2020 року закодувати свої канали на супутнику, і їхній безкоштовний перегляд стане неможливим.

Телебачення

Це кодування не вплине на телеглядачів цифрової мережі Т2. Вони і надалі матимуть можливість безкоштовно дивитися 32 канали, як це і передбачено ліцензійними умовами компанії, затвердженими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

У 2020 році в мережі Т2, на додаток до 32 безкоштовних каналів, запланований пакет з 24 платних пізнавальних каналів. Телеглядачі самостійно вирішуватимуть, чи треба їм користуватися додатковою опцією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дивитись українські канали у 2020 році.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День телебачення та радіо в Україні: перші трансляції та майбутнє українського ТБ у 2020
День телебачення та радіо в Україні: перші трансляції та майбутнє українського ТБ у 2020
День радіо, телебачення та зв’язку – привітання у картинках
День радіо, телебачення та зв’язку – привітання у картинках
Телебачення
Кодування супутника: як дивитись українські канали у 2020 році
тв, украинское тв,кодирование украинских спутниковых каналов
Як дивитися ТБ після кодування українських супутникових каналів
Кодування супутникових каналів
Кодування супутникового ТБ: як не залишитись без улюблених каналів у 2020 році
Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту
Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту
Бабуся отетеріла: в Росії замість ток-шоу на ТБ показали порно
Бабуся отетеріла: в Росії замість ток-шоу на ТБ показали порно
Тренди IBC-2019: телебачення 8К, дрони і українські приставки для Android-TV
Тренди IBC-2019: телебачення 8К, дрони і українські приставки для Android-TV
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка