Найбільші українські медіагрупи заявили про плани з 20 січня 2020 року закодувати свої канали на супутнику, і їхній безкоштовний перегляд стане неможливим.
Це кодування не вплине на телеглядачів цифрової мережі Т2. Вони і надалі матимуть можливість безкоштовно дивитися 32 канали, як це і передбачено ліцензійними умовами компанії, затвердженими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
У 2020 році в мережі Т2, на додаток до 32 безкоштовних каналів, запланований пакет з 24 платних пізнавальних каналів. Телеглядачі самостійно вирішуватимуть, чи треба їм користуватися додатковою опцією.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дивитись українські канали у 2020 році.
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