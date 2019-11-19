З нагоди Міжнародного дня чоловіків Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

Міжнародний чоловічий день відзначають щорічно 19 листопада.

Ініціатором чоловічого свята став доктор Джероме Тілуксінгх. Він хотів, аби цей день підкреслював позитивну роль чоловіків у родині та суспільстві. Дата обрана не випадково – це день народження батька доктора Тілуксінгха, який завжди був гідним прикладом для наслідування.

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Вперше Міжнародний чоловічий день відзначили у 1999 році у Тринідаді і Тобаго. І незабаром за підтримки ООН і ЮНЕСКО свято поширилося в багатьох країнах.

У 2019 році його святкують у 60 країнах, зокрема в Україні.

Не залиште без уваги чоловіків, які вас оточують і привітайте їх зі святом. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання з Міжнародним чоловічим днем у картинках.























Міжнародний чоловічий день – привітання в картинках / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV підготували ідеї подарунків на Міжнародний чоловічий день для представників сильної статі.