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Факти / Lifestyle

Міжнародний чоловічий день – привітання в картинках

З нагоди Міжнародного дня чоловіків Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день відзначають щорічно 19 листопада.

Ініціатором чоловічого свята став доктор Джероме Тілуксінгх. Він хотів, аби цей день підкреслював позитивну роль чоловіків у родині та суспільстві. Дата обрана не випадково – це день народження батька доктора Тілуксінгха, який завжди був гідним прикладом для наслідування.

Читайте: Календар свят на листопад 2019

Вперше Міжнародний чоловічий день відзначили у 1999 році у Тринідаді і Тобаго. І незабаром за підтримки ООН і ЮНЕСКО свято поширилося в багатьох країнах.

У 2019 році його святкують у 60 країнах, зокрема в Україні.

Не залиште без уваги чоловіків, які вас оточують і привітайте їх зі святом. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання з Міжнародним чоловічим днем у картинках.

  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
  • З Днем чоловіків 2019
Міжнародний чоловічий день – привітання в картинках / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV підготували ідеї подарунків на Міжнародний чоловічий день для представників сильної статі.

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