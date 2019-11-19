Міжнародний день чоловіків припадає на 19 листопада. Найкращі СМС-привітання з днем чоловіка читайте на сайті Факти ICTV.

19 листопада відзначається Міжнародний день чоловіків. Нині увага акцентується на важливій та позитивній ролі чоловіків у сім’ї та суспільстві і висвітленні проблем чоловіків.

СМС-привітання з днем чоловіка

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День чоловіків!

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Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Доброї роботи, гідної зарплати!

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Тебе, мій милий зайчик, сердечно вітаю!

Люблю до потьмарення, цілую, обіймаю!

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Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!

Хай день цей щасливим і радісним стане.

Хай радість наповнить життя і надалі.

Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

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Залишся турботливим, ніжним і сильним.

Життя буде довгим, а щастя — суцільним.

Поваги близьких і кар’єри стрімкої!

Щоб жити в достатку, добрі і спокої!

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***

Мій чоловік — моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим, яскравим вогнем.

Міжнародний день чоловіків: мета свята

Нагадаємо, пізній сон впливає на якість і кількість сперматозоїдів у чоловіків і знижує їхні шанси на батьківство.