Міжнародний день чоловіків припадає на 19 листопада. Найкращі СМС-привітання з днем чоловіка читайте на сайті Факти ICTV.
19 листопада відзначається Міжнародний день чоловіків. Нині увага акцентується на важливій та позитивній ролі чоловіків у сім’ї та суспільстві і висвітленні проблем чоловіків.
СМС-привітання з днем чоловіка
Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!
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Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!
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Тебе, мій милий зайчик, сердечно вітаю!
Люблю до потьмарення, цілую, обіймаю!
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Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!
Хай день цей щасливим і радісним стане.
Хай радість наповнить життя і надалі.
Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.
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Залишся турботливим, ніжним і сильним.
Життя буде довгим, а щастя — суцільним.
Поваги близьких і кар’єри стрімкої!
Щоб жити в достатку, добрі і спокої!
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Мій чоловік — моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.
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З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.
Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим, яскравим вогнем.
Міжнародний день чоловіків: мета свята
Нагадаємо, пізній сон впливає на якість і кількість сперматозоїдів у чоловіків і знижує їхні шанси на батьківство.