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Міжнародний день чоловіків: СМС-привітання

Міжнародний день чоловіків припадає на 19 листопада. Найкращі СМС-привітання з днем чоловіка читайте на сайті Факти ICTV.

Міжнародний день чоловіків: СМС-привітання

19 листопада відзначається Міжнародний день чоловіків. Нині увага акцентується на важливій та позитивній ролі чоловіків у сім’ї та суспільстві і висвітленні проблем чоловіків.

СМС-привітання з днем чоловіка

Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!

***

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!

***

Тебе, мій милий зайчик, сердечно вітаю!
Люблю до потьмарення, цілую, обіймаю!

***

Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!
Хай день цей щасливим і радісним стане.
Хай радість наповнить життя і надалі.
Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

***

Залишся турботливим, ніжним і сильним.
Життя буде довгим, а щастя — суцільним.
Поваги близьких і кар’єри стрімкої!
Щоб жити в достатку, добрі і спокої!

Читайте: Криза середнього віку у чоловіків: симптоми і як подолати

***

Мій чоловік — моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим, яскравим вогнем.

Міжнародний день чоловіків: мета свята

Нагадаємо, пізній сон впливає на якість і кількість сперматозоїдів у чоловіків і знижує їхні шанси на батьківство.

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