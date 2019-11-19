PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Музей Прадо: 7 фактів про всесвітньо відому галерею

Музей Прадо в Мадриді є однією з найбільших і найбільш значущих галерей європейського образотворчого мистецтва. 7 цікавих фактів про музей Прадо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

музей прадо

Музей Прадо був заснований 19 листопада 1819 року. Він є дуже популярним серед туристів і входить в першу двадцятку найбільш відвідуваних художніх музеїв світу.

У колекції музею зберігаються роботи Босха, Веласкеса, Гойї, Мурільйо, Сурбарана і Ель Греко, Рафаеля, Караваджо і Джентилески.

Читайте: У Бразилії згорів Національний музей з мільйонами експонатів

Також тут є творіння художників венеціанської школи — Тиціана, Тінторетто, Веронезе і Бассано.

Факти ICTV зібрали сім цікавих фактів про музей Прадо.

Найстаріший експонат

Бюст царя Лагаша (2124-2119 роки до нашої ери) з діориту є найстарішим експонатом Прадо.

Пабло Пікассо був директором музею

19 вересня 1936 президент Іспанії Мануель Асаньї призначив Пабло Пікассо директором музею Прадо. Художник прийняв цей пост, але так і не вступив на посаду.

Іноді він представляв музей в якості його директора, супроводжуючи виставки художників-засланців у Парижі.

Дама з Ельче належить музею

Дама з Ельче є самим значним пам’ятником іберійського мистецтва і виставляється в Національному археологічному музеї, але насправді належить Прадо.

Бюст оцінюється в €15 млн.

Пограбування в Прадо

Найвідоміше пограбування музею було скоєно 20 вересня 1918 року. Тоді зникло декілька предметів зі Скарбів Дофіну – 18 експонатів.

У 1961 році також була спроба пограбування, але злодій впав з даху і загинув. У його кишені знайшли записку з умовами повернення картин.

Евакуація

Під час Громадянської війни в листопаді 1936 року експонати музею Прадо були направлені у Валенсію, Каталонію і Женеву.

Народження коміка

7 травня 1922 року в музеї народився Ігнасіо Фернандес Санчес, більш відомий як Тоні Леблан.

Його батько працював сторожем музею і жив разом з дружиною в маленькій квартирці, розташованій у будівлі галереї.

Кіносеанс

У музеї Прадо можна подивитися кіно. Тут показують фільми, які присвячені епохам або художникам, чиї виставки проходять у музеї.

Нагадаємо, 19 листопада виповнюється 200 років з дня заснування музею Прадо в Мадриді. З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображена стіна музею з картинами.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Продано 500 тис. квитків: у Луврі відкрилась виставка Леонардо да Вінчі
Продано 500 тис. квитків: у Луврі відкрилась виставка Леонардо да Вінчі
Задивилася у телефон: у Мадриді дівчина впала під потяг у метро
Задивилася у телефон: у Мадриді дівчина впала під потяг у метро
12 років жив з папуасами та був членом 7 наукових товариств. Чим відомий Міклухо-Маклай
12 років жив з папуасами та був членом 7 наукових товариств. Чим відомий Міклухо-Маклай
Пікассо і Малевич: в селі на Харківщині зібрали шедеври світового живопису
Пікассо і Малевич: в селі на Харківщині зібрали шедеври світового живопису
Ройтбурд збирається до суду, а одесити – на акцію протесту: скандальне звільнення митця
Ройтбурд збирається до суду, а одесити – на акцію протесту: скандальне звільнення митця
Безкоштовні музеї Києва: куди сходити в столиці
Безкоштовні музеї Києва: куди сходити в столиці
музей
Сучасно про історію: у Києві відкрили музей Становлення української нації
метелик
Музей екзотичних метеликів у Польщі: ціна та що можна побачити
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка