Музей Прадо в Мадриді є однією з найбільших і найбільш значущих галерей європейського образотворчого мистецтва. 7 цікавих фактів про музей Прадо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Музей Прадо був заснований 19 листопада 1819 року. Він є дуже популярним серед туристів і входить в першу двадцятку найбільш відвідуваних художніх музеїв світу.

У колекції музею зберігаються роботи Босха, Веласкеса, Гойї, Мурільйо, Сурбарана і Ель Греко, Рафаеля, Караваджо і Джентилески.

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Також тут є творіння художників венеціанської школи — Тиціана, Тінторетто, Веронезе і Бассано.

Факти ICTV зібрали сім цікавих фактів про музей Прадо.

Найстаріший експонат

Бюст царя Лагаша (2124-2119 роки до нашої ери) з діориту є найстарішим експонатом Прадо.

Пабло Пікассо був директором музею

19 вересня 1936 президент Іспанії Мануель Асаньї призначив Пабло Пікассо директором музею Прадо. Художник прийняв цей пост, але так і не вступив на посаду.

Іноді він представляв музей в якості його директора, супроводжуючи виставки художників-засланців у Парижі.

Дама з Ельче належить музею

Дама з Ельче є самим значним пам’ятником іберійського мистецтва і виставляється в Національному археологічному музеї, але насправді належить Прадо.

Бюст оцінюється в €15 млн.

Пограбування в Прадо

Найвідоміше пограбування музею було скоєно 20 вересня 1918 року. Тоді зникло декілька предметів зі Скарбів Дофіну – 18 експонатів.

У 1961 році також була спроба пограбування, але злодій впав з даху і загинув. У його кишені знайшли записку з умовами повернення картин.

Евакуація

Під час Громадянської війни в листопаді 1936 року експонати музею Прадо були направлені у Валенсію, Каталонію і Женеву.

Народження коміка

7 травня 1922 року в музеї народився Ігнасіо Фернандес Санчес, більш відомий як Тоні Леблан.

Його батько працював сторожем музею і жив разом з дружиною в маленькій квартирці, розташованій у будівлі галереї.

Кіносеанс

У музеї Прадо можна подивитися кіно. Тут показують фільми, які присвячені епохам або художникам, чиї виставки проходять у музеї.

Нагадаємо, 19 листопада виповнюється 200 років з дня заснування музею Прадо в Мадриді. З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображена стіна музею з картинами.