Якщо у вас є кілька зайвих кілограмів, але немає мотивації схуднути до Нового року, тоді цей матеріал саме для вас. П’ять причин, чому варто схуднути до новорічних свят, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Схуднути до Нового року – це одна з цілей, котру перед собою ставлять чоловіки та жінки, але потім хтось втрачає мотивацію, а хтось шукає виправдання, і ця ідея падає у довгий ящик наших планів.

Але ніколи не пізно повернути собі таку мотивацію, аби взяти себе в руки і довести до кінця задумане.

Наводимо п’ять причин, чому варто схуднути до Нового року.

Користь для вашого здоров’я

Одна з найважливіших причин, щоб схуднути – це корисно для вашого здоров’я. Як усім нам відомо, ожиріння або надмірна вага можуть мати дуже серйозні наслідки для організму, викликати різні хвороби – від серцево-судинних до діабету.

У доброму здоров’ї зустріти Новий рік – це хороший початок змін у вашому житті.

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Підвищення самооцінки

Схуднувши, людина почуває себе впевненіше та комфортніше. Втрата ваги також може мати дуже позитивний вплив на ваш настрій.

Зовнішній вигляд не визначає ваше життя, однак здорова вага, ймовірно, змусить вас почувати себе краще як фізично, так і морально.

Досягнення цілей

Той факт, що ви поставили собі ціль схуднути і досягли цього, додасть вам вміння чітко визначити мету та розробити дієвий план її досягнення. Втрата ваги є об’єктивною метою для багатьох людей.

Досягнувши цього, виникає відчуття виконаного обов’язку, оскільки втрата ваги вимагатиме суворої дисципліни та великих зусиль.

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Зменшення тривожності

Втрата ваги зменшує рівень стресу. Коли ви займаєтеся фізичними вправами, тіло вивільняє ендорфіни і виробляє речовини, які змушують вас почувати себе краще.

Тренування – це хороший спосіб вивільнити негативні емоції та відпочити морально, особливо в кінці року.

Більший вибір одягу

Здорова вага тіла дозволяє розширити вибір одягу, який ви можете придбати. До Нового року залишається все менше часу, тому варто уже почати шукати вечірній наряд.

Можливо, ви уже приміряли сукню, яка вам до смаку, але розмір вам не підходить. Це не проблема! Чому б не зайнятися своїм тілом, аби розкішно виглядати у новорічну ніч та надалі в новому році вашого життя?

Не варто забувати, що основна причина для схуднення – це залишатися здоровими.

Здоров’я – це, без перебільшення, найголовніше, тому не виснажуйте свій організм безглуздим голодуванням, а краще додайте у свій розпорядок тижня кілька тренувань.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували для вас ідеї образів, а також поради, як вдягнутися на Новий рік, щоб символ року Щур весь рік приносив вам вдачу.