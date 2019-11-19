Привітання з Міжнародним днем чоловіків підготували Факти ICTV, щоб ви могли сказати кілька слів своїм чоловікам.

Міжнародний День чоловіків щороку відзначають 19 листопада. У цей день жінки вітають своїх других половинок, братів, батьків та друзів.

У багатьох країнах проводяться тематичні семінари, лекції та урочисті заходи.

Привітати чоловіків зі святом можна як оригінальним подарунком, так і сказавши кілька приємних слів.

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Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!

Хай день цей щасливим і радісним стане.

Хай радість наповнить життя і надалі.

Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

Залишся турботливим, ніжним і сильним.

Життя буде довгим, а щастя — суцільним.

Поваги близьких і кар’єри стрімкої!

Щоб жити в достатку, добрі і спокої!

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Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День Чоловіків!

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З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим, яскравим вогнем.

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Вітаю з Міжнародним чоловічим днем! Бажаю в будь-якій життєвій ситуації і в будь-якій справі показувати свою терплячість, впевненість, сміливість, мужність, розум, силу, відповідальність.

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Щиро вітаю з Міжнародним днем чоловіків і від душі бажаю незгасної хоробрості серця і мужності душі, безсумнівної вдачі і стабільного блага, вірних цілей і бравих перемог, надійних товаришів і щирої любові, благородних вчинків і оптимістичного настрою.

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Чоловіки, хлопчики й дідусі, зі святом! Сьогодні день чоловіків, в який ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними, люблячими і нескінченно розумними. Нехай все у вашому житті складається так, як ви хочете і нехай ті, хто вам дорогий, люблять і піклуються про вас.

Які ще свята відзначають у листопаді, можна подивитися у календарі свят.