Привітання з Міжнародним днем чоловіків підготували Факти ICTV, щоб ви могли сказати кілька слів своїм чоловікам.
Міжнародний День чоловіків щороку відзначають 19 листопада. У цей день жінки вітають своїх других половинок, братів, батьків та друзів.
У багатьох країнах проводяться тематичні семінари, лекції та урочисті заходи.
Привітати чоловіків зі святом можна як оригінальним подарунком, так і сказавши кілька приємних слів.
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Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!
Хай день цей щасливим і радісним стане.
Хай радість наповнить життя і надалі.
Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.
Залишся турботливим, ніжним і сильним.
Життя буде довгим, а щастя — суцільним.
Поваги близьких і кар’єри стрімкої!
Щоб жити в достатку, добрі і спокої!
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Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День Чоловіків!
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З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.
Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим, яскравим вогнем.
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Вітаю з Міжнародним чоловічим днем! Бажаю в будь-якій життєвій ситуації і в будь-якій справі показувати свою терплячість, впевненість, сміливість, мужність, розум, силу, відповідальність.
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Щиро вітаю з Міжнародним днем чоловіків і від душі бажаю незгасної хоробрості серця і мужності душі, безсумнівної вдачі і стабільного блага, вірних цілей і бравих перемог, надійних товаришів і щирої любові, благородних вчинків і оптимістичного настрою.
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Чоловіки, хлопчики й дідусі, зі святом! Сьогодні день чоловіків, в який ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними, люблячими і нескінченно розумними. Нехай все у вашому житті складається так, як ви хочете і нехай ті, хто вам дорогий, люблять і піклуються про вас.
Які ще свята відзначають у листопаді, можна подивитися у календарі свят.