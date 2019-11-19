Куди поїхати взимку на море, щоб забути про морози і сніги – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відпочинок взимку на морі часто дуже необхідний. Здається, ніби ти обманюєш час. До того ж, взимку природна засмага і вітамін D – це прекрасно.

Для досить бюджетного відпочинку можна поїхати відпочивати до Туреччини або Єгипету. Але якщо вам хочеться відпочити не в такому тривіальному місці, то Факти ICTV підготували кілька цікавих варіантів, куди можна поїхати взимку на море.

Авіаквитки ми дивилися на лютий 2020 року – туди і назад.

Джакарта (Індонезія)

Скажіть про Індонезію і більшість з нас думатиме про Балі. Проте, столиця Індонезії, Джакарта, може багато чого запропонувати з точки зору сучасного міського життя країни.

Тоді, як Балі – більш спокійне місто. Якщо у вас є настрій веселитися і відпочивати в Індонезії, Джакарта є обов’язковим місцем для відвідування.

Середня температура повітря в лютому +32.2°C, а середня температура води в морі +28.6°C.

Бангкок (Таїланд)

Бангкок – місто контрастів з розвагами на кожному кроці. Тут можна помилуватися блискучими храмами або прокататися на довгохвостому катері плавучими ринками.

Їжа – ще одна визначна пам’ятка Бангкока: від місцевих страв, які подають у скромних вуличних кіосках до вишуканої кухні в романтичних ресторанах на даху.

Середня температура повітря в лютому +32.2 °C, а середня температура води в морі +27.8°CC.

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Дубай (ОАЕ)

Дубай – найбільше місто Об’єднаних Арабських Еміратів. Це розкішне ультрасучасне місто Близького Сходу, яке сміливо можна назвати туристичним діамантом.

Хоча ОАЕ дуже дорогі, але тут дійсно можна відпочити по-королівськи.

Середня температура повітря в лютому +24.7°C, а середня температура води в морі +21.6°C.

Ріо-де-Женейро (Бразилія)

Ріо не схоже ні на одне інше місце у світі. Адже воно розташоване між горами і морем і навіть є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тут яскраві пляжі, неформальна атмосфера, галасливе вуличне життя і гарячі танці.

Середня температура повітря в лютому — +33°C, а середня температура води в морі — +26.3°C.

Пуерто-Плата (Домініканська Республіка)

Тут є можливість поплавати у Карибському морі, а кількість нічних розваг вас приємно здивує. До речі, 27 лютого разом з корінними жителями держави можна відсвяткувати День незалежності Домінікани.

Свято обіцяє різні шоу, карнавали, а також веселі змагання.

Середня температура повітря в лютому +26.7°C, а середня температура води в морі +26.1°C.

Ще більше альтернативних варіантів, куди можна полетіти у відпустку, крім Єгипту, раніше для вас публікували Факти ICTV.