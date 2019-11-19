Вчені визначили нову формулу для визначення собачого віку, яка базується на змінах ДНК з часом.

Для обчислення людських років собаки потрібно взяти натуральний логарифм від віку собаки, помножити на 16 і додати 31.

Метод базується на епігенетичному механізмі, який називається метилюванням.

З віком у людей і у собак до молекул ДНК додаються метильні групи, які можуть змінювати активність сегмента ДНК, не змінюючи її. Одним з наслідків цього є те, що метилювання ДНК можна використовувати для вимірювання віку людей. Це називається епігенетичним годинником.

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Під час дослідження були проаналізовані ДНК 320 осіб, 104 лабрадорів і 133 мишей.

Найбільша схожість зафіксована при порівнянні молодих собак з молодими людьми, а літніх собак з літніми людьми.

Виходячи з дослідження, собаки дорослішають швидше в перші роки свого життя і повільніше після чотирьох років.

Виявлено, що сім тижнів у собак відповідали дев’яти місяцям у людини – це час, коли у цуценят і немовлят прорізуються зуби.

Середній термін життя теж збігся – 12 років для лабрадорів і 70 років для людини.

Згідно з дослідженням, собаки досягають статевої зрілості швидше, ніж люди, тому період між підлітковим і середнім віком не збігається – п’ятирічний лабрадор по формулі дорівнює 56 людським рокам.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що собаки захищають своїх господарів від будь-яких хвороб. Згідно з дослідженнями, наявність собаки вдома знижує ризик передчасної смерті людини на 24%.

Джерело: Science Alert